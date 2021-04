– Han ville ikke fremheve seg selv og var ikke opptatt av penger. Han var en støtte for de svake i samfunnet. Utallige er de personer som gjennom årene er blitt hjulpet av Tor. Han var godt likt og respektert i de miljøer han kom i kontakt med, sa Kjærviks bror Jan i sitt minneord i bisettelsen.

Bisettelsen startet klokken 13 torsdag. På grunn av koronarestriksjoner er det kun 50 mennesker tilstede i Ullern kirke.

– Jeg tenker i dag på hyggelige minner. Tor var den fineste, mest balanserte person man kunne tenke seg. Han var mild og rund i kantene, minnes broren.

Han fortalte om en sportsinteressert bror som fortalte spøkelseshistorier. Broren kom også inn på de tragiske omstendighetene ved bortgangen, og sa til slutt:

– Jeg tror Tor ville stå for dette. Selv under tragiske omstendigheter, har gjerningspersonen krav på en forsvarer.

Trond Bakkevåg er forrettende prest. Under seremonien er «Amazing Grace», «Time to Say Goodbye», «Du er alt» og «Reis meg opp» blant sangene som fremføres.

Drept i hjemmet

Kjærvik ble skutt og drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo 12. april. Hans 36 år gamle sønn er siktet for drap, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer.

Sønnen har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Han har samtykket til varetektsfengsling.

36-åringen har vært avhørt én gang etter drapet. Da forklarte han seg om motivet.

Advokatkollegaer har tidligere gitt uttrykk for sjokk og sorg etter drapet. «Verdens beste kollega», «hyggelig og blid», «lun og god» og «høyt respektert» er blant lovordene når de minnes Kjærvik.

DREPT: Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept 12. april. Foto: Tore Meek / NTB

Lang karriere

Tor Kjærvik ble født og vokste opp i Oslo.

Fra 1978 til 1982 var han politifullmektig ved Romerike politikammer. Senere samme år ble han forsvarsadvokat.

På slutten av 80-tallet hadde han advokatpraksis i Oslo med forsvarsadvokatene Fridtjof Feydt, Øystein Storrvik og Oscar Ihlebæk.

ÅSTED: Tor Kjærvik ble drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Han ble raskt kjent og profilert gjennom jobben han gjorde som forsvarer i en rekke alvorlige kriminalsaker.

Orderud-saken og Nokas-ranet

I 1994 ble han fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. På midten av 90-tallet startet han eget kontor sammen med advokat Morten Kjensli.

Sammen med Kjensli forsvarte Kjærvik en hjelpepleier som var siktet for drap på ti mennesker i den såkalte Landås-saken i 1995.

Siden jobbet Kjærvik med flere av norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker.

PROFILERT: Kjærvik jobbet med flere av norgeshistoriens mest kjente kriminalsaker. Blant annet var han forsvarer for Kristin Kirkemo etter trippeldrapet på Orderud gård. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

I 1999 forsvarte han travkusken Atle Hamre, som var siktet for utpressing av 30 millioner kroner.

Samme år ble Kjærvik oppnevnt som forsvarer for Kristin Kirkemo etter trippeldrapet på Orderud.

Den erfarne advokaten forsvarte senere en av de tiltalte etter Nokas-ranet i Stavanger.

Selv om han fratrådte som fast forsvarer i Oslo tingrett da han fylte 70 år, var Kjærvik fremdeles aktiv og sto oppført som møtende forsvarer i flere berammede straffesaker i Oslo tingrett frem mot sommeren.