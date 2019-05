Toppsjef i FN ber Norge hente hjem barna av de norske IS-krigere

Minst 11 barn med norsk tilknytning befinner seg i flyktningleiren Al Hawl, som ligger nordøst i Syria.

Forholdene i leiren er svært vanskelig. Ifølge Unicef mangler barna sikkerhet, mat, medisiner og toaletter.

– De fleste barna er så små at de ennå ikke har hatt muligheten til å bli kjent med hjemlandet sitt, Norge. Vi håper de får en mulighet til å returnere, og vi jobber med den norske regjeringen nå, sier generalsekretær Henrietta Fore til NRK.

Sjefen for FNs barnefond, Henrietta Fore, i Oslo. Foto: Christine Svendsen / NRK

Den mektige lederen for FNs barnefond, Unicef, er i Oslo i forbindelse en internasjonal giverkonferanse arrangert av Norge og FN.

Amerikanske Henrietta Fore har blant annet vært leder for det amerikanske byrået for internasjonal utvikling (USAID) og var statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet fra 2007 til 2009.

Nå oppfordrer hun alle land, også Norge, om å hente hjem barna som er internert i leire i Syria og Irak.

– Norge er ekstremt godt forberedt på å ta imot barna. Dette kunne vært et ledende eksempel for hvordan andre land kunne gjøre det samme, sier Fore til NRK.

Norge bør se på alle sakene

For en måned siden åpnet statsminister Erna Solberg opp for å hente hjem barna av nordmenn som har knyttet seg til terrororganisasjonen IS.

Regjeringen har imidlertid sagt at de norske mødrene til barna må bli igjen i leiren. Det har blitt stilt spørsmål om dette lar seg gjøre praktisk og juridisk.

Generalsekretær Fore oppfordrer Norge til å behandle hver sak individuelt.

– Vi vet at det er svært traumatiserte barn i leiren. Hvis du separer dem fra sin mor, har de ingen. De er vettskremte. Det er viktig at de har noen de kjenner som kan ta vare på dem. De trenger sikkerhet, kjærlighet og føle seg beskyttet.

Synes du mødrene også skal returneres?

– Norge bør se på alle saker og alle regjeringer bør bistå sine egne statsborgere, svarer generalsekretæren.

Mange er bekymret for sikkerhetsrisikoen kvinnene representerer. Hvordan ser du på det?

– Når du begynner å snakke med barna og kvinnene begynner du å forstå hvem som er en trussel og hvem som ikke er det. Ingen bør hevde at det kun er en måte man kan håndtere alle disse individene på, sier Fore.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har så langt ikke vært tilgjengelig for en kommentar.