Toppscoreren fikset Glimt-seier

Oppgjørets eneste mål kom åtte minutter ut i annen omgang, på et tidspunkt da Kongsvinger var i ferd med å feste et grep om kampen. Et hjørnespark fra Amor Layouni havnet imidlertid på hodet til storscorer Opseth, som enkelt stanget gjestene i ledelsen.

– Dette smakte ekstremt deilig. Vi vet at Kongsvinger er gode med ball og at vi måtte straffe dem på dødballer, sa matchvinneren til Eurosport etter kampslutt.

KIL var alt i alt det friskeste laget også før pause, men fikk ikke uttelling på sine sjanser. Nærmest scoring var portugisiske Hélio Pinto da han svingte ballen i tverrliggeren på et frispark.

Kvarteret ut i annen omgang fikk hjemmelaget på ny nærkontakt med metallet. Et nytt godt frispark, denne gangen fra Niklas Castro, endte med at ballen smalt i stolpen.

Nærmere kom ikke Kongsvinger utligning. Serielederne fra Bodø forsvarte seg godt og kunne glede seg over tre nye poeng.

– Vi hadde Bodø/Glimt, som har vært fryktelig suverene denne sesongen, i kne. All ære til gutta for det, sa Kongsvinger-trener Hans Erik Eriksen til Eurosport etter kampslutt.

Med til historien hører det også at Glimt hadde flere gode muligheter til å doble ledelsen etter pause. Ingen av dem endte i tellende resultat, men det betydde ingenting.

Avstanden ned til serietoer Start er nå hele ti poeng. Alt tyder på at det blir eliteseriespill på Aspmyra i 2018.