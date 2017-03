Topplederne i Høyre ber partiet utsette spørsmålet om eggdonasjon

– Spørsmålet om eggdonasjon er ikke noe vi må avgjøre nå. Det er mange som er i tvil og mange lokallag som ikke har diskutert dette eller bestemt seg. Da synes jeg de fortjener å få litt mer tid fremfor å tvinges til å bestemme seg for et ja eller nei her og nå.

Det sa helseminister Bent Høie til Høyres landsmøte.

Han har fremmet følgende forslag sammen med 10 fylkeslag i Høyre:

Partileder Erna Solberg har fulgt opp fra talerstolen:

– Dette er en spennende debatt om viktige og prinsipielle spørsmål. Av hensyn til vår prosess bør vi støtte forslaget at vi bruker tiden frem mot neste landsmøtet til å la prosessen gå. Vi trenger en sammenheng i bioteknolgispørsmål som krever en lengre diskusjon.

Det har møtt massiv motstand fra sine egne.

Likestiller eggdonasjon med organ- og sæddonasjon

– Eggdonasjon har kommet for å bli. Sæddonasjon har vi praktisert siden 1930-tallet uten at vi har stilt så mange spørsmål om det. Nå er riktignok sædceller litt mer tilgjengelige, men ellers er det ikke store forskjellen, sa Guro Angell Gimse.

Hun holdt frem at barnløse som ønsker barn og er avhengige av eggdonasjon for å bli gravide, allerede nå drar til utlandet for å få egg.

– Vi har ikke sjans i havet til å stanse de som ønsker å dra til utlandet, men vi kan ta kontroll og tilby dette selv. Jeg sier ja til eggdonasjon og det er på høy tid å ta debatten til votering, så jeg håper landsmøtet tar debatten og gjør et vedtak, sa Gimse.

Norunn Tveiten Benestad sidestilte eggdonasjon med organdonasjon og flere har tatt til orde for at egg- og sæddonasjon må sidestilles.

– De som donerer egg gjør det av fri vilje fordi de ønsker å hjelpe noen som ønsker å få barn. Det ønsket synes jeg vi skal hjelpe dem å oppfylle. Selv om du Bent ikke liker eggdonasjon så bør vi likevel godta det. Høyre godtar forskjeller, sa Ingerid Kristine Berge i Unge Høyre.

– Det eneste som er sikkert er mor

Harald Furre tok et annet perspektiv.

– Vi menn har aldri historisk vært helt trygge på at vi er biologisk far, men det er alltid kvinnen som er mor. Skal vi sette barna i fokus eller foreldrenes ønske om å få barn. Vi kan ikke se på utlandet. Etikken må komme før teknikken.