Toppar i Grandes lokallag ber henne gå av

Dei to toppane i Venstres bystyregruppe i hovudstaden, Hallstein Bjercke og Marit Vea, seier i Dagbladet at Grande ikkje kan vere leiar lenger.

– Eg har vore Trines støttespelar i 20 år og jobba tett saman med henne i mange år, men i går fortalte eg leiaren i valkomiteen at eg meiner det er riktig at Venstre vel ein ny partileiar på landsmøtet i år, seier Hallstein Bjercke til Dagbladet.

Bjercke leiar bystyregruppa til Venstre i Oslo, mens Vea er nestleiar.

Utspelet kjem etter at nestleiar i partiet Ola Elvestuen sa i TV 2 at Grande først og fremst lytta til seg sjølv for å sikre sin eigen posisjon då ho omrokkerte Venstres regjeringslag og ofra Elvestuen.

Ola Elvestuen svarar på kva han synest om at Venstre-toppane i Oslo, Hallstein Bjercke og Marit Vea, ber partileder Trine Skei Grande om å gå av.

Elvestuen: – Valkomiteen må ta med seg dette

– Det er noko valkomiteen må ta med seg i sitt arbeid, og så må dei legge fram sitt arbeid og så må eg og andre gjere våre vurderingar på bakgrunn av det, seier Ola Elvestuen til NRK rett etter at utspelet kom i Dagbladet.

– Eg var veldig usamd i det som vart gjort i januar og er det fortsatt. Eg meiner det er kortsiktig, og er det noko tidspunkt der dette skal kome fram, så må det vere no.

Elvestuen seier han var sterkt ueinig i den taktiske vurderinga som låg til grunn for at Venstre-leiar Trine Skei Grande bytta om på regjeringsmannskapet.

– Ein burde sjå eit større strategisk bilde og tenke lengre fram når det vart eit så stort skifte som då Frp gjekk ut av regjering, seier Elvestuen til NRK. Det er jo ei stor endring i norsk politikk som vil bety noko i mange år framover.

– Vi har eit formelt forhold

– Korleis er forholdet mellom deg og Trine no?

– Når det er kontroversielt er eg alltid formell, og det er eg i forholdet mellom meg og Trine no. Det er eit formelt forhold.

– Bør Trine Skei Grande trekke seg?

– No skal valkomiteen legge fram sitt forslag.

Valkomiteen i Venstre sit samla på Gardermoen. Det er i utgangspunktet venta at valkomiteen presenterer innstillinga si i morgon føremiddag.