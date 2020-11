Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På to uker har 9 av 23 koronasmittede beboere ved Villa Skaar Valstad i Eidsvoll mistet livet.

Onsdag var kommuneoverlege Carl Magnus Jensen og ansatte fra Folkehelseinstituttet på sykehjemmet for å undersøke forholdene. Jensen har også varslet Helsetilsynet om utbruddet.

Han sier varselet er sendt på grunn av den alvorlige situasjonen, ikke på grunn av mistanke om kritikkverdige forhold.

I tillegg til varselet fra Jensen, har Statens helsetilsyn mottatt et varsel fra en vikar ved sykehjemmet om mulig brudd på smittevernloven, ifølge VG.

En av dem som døde etter smitteutbruddet ved sykehjemmet, var moren til Tone Winnem.

Winnem fortalte i forrige uke om den surrealistiske situasjonen hun befant seg i da moren gikk bort. Da tok hun farvel med moren i et rom der alle var iført smitteverndrakter.

Har ikke engang fått kondolanse

Hun beskriver korona som en forferdelig måte å miste noen på:

– Mamma var gammel, og hun hadde Alzheimer, men hun var et menneske. Og det var ikke sånn det var ment at hun skulle dø, sier Winnem.

Nå kritiserer Winnem ledelsen ved Villa Skaar Valstad for manglende informasjon i etterkant av morens bortgang.

– Jeg blir selvfølgelig litt frustrert og veldig berørt og litt sinna, fordi jeg har hatt – og det har blitt gitt – et inntrykk av at alt er som det skal. Det var så godt å tro på det, og når man da leser om et varsel blir man litt sint. «Er det ikke slik jeg har blitt fortalt?» Det er litt vondt å kjenne på.

Det er broren til Winnem som står som førstepårørende. Dermed er det han som får telefoner og informasjon fra sykehjemmet.

– Men jeg vet at ingen, ikke han og ikke oss andre, har fått en eneste telefon etter at hun døde. Det har ikke vært noen form for oppfølging på hvordan vi har det, eller en kondolanse. Ingenting. Det minste hadde vært å gi en kondolanse, da. Bare å føle seg litt ivaretatt på den måten synes jeg vi fortjener, sier Winnem til NRK.

INGEN STRAKSTILTAK: Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen og to FHI-ansatte besøkte sykehjemmet onsdag. Ifølge kommuneoverlegen ble det ikke avdekket alvorlige feil som tilsa at det måtte iverksettes strakstiltak. Foto: Heiko Junge / NTB

Krever unnskyldning dersom det er begått feil

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen sa onsdag at det ikke ble avdekket forhold etter dagens besøk som gjør det nødvendig å iverksette akutte tiltak ved sykehjemmet.

Winnem vet ikke hva hun skal tro. Hun håper det stemmer at det ikke er blitt begått feil ved sykehjemmet:

– Man blir jo usikker. Jeg håper ikke det er gjort noe galt, men man blir jo veldig usikker. Jeg tenker – hvorfor vil et helsepersonell gå ut med et varsel hvis det ikke er noe i det?

– Hvis det viser seg at det har blitt begått feil, så forventer jeg en unnskyldning, sier hun.

Statens helsetilsyn bekrefter overfor NRK at de har mottatt varsler knyttet til Villa Skaar Valstad.

Etter å ha innhentet mer informasjon i saken er det besluttet at saken overføres tilsynsmessig til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det opplyser Nina Vedholm, kommunikasjonsdirektør i Statens helsetilsyn, til NRK.

TILBAKEVISTE VG-SAK: Administrerende direktør Richard Skaar Thorsrud ved Villa Skaar tilbakeviser varsleren som VG omtalte på tirsdag. Foto: Nadir Alam / NRK

– Viktigste prioritering er å sikre beboernes liv og helse

Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, sa onsdag i et intervju med NRK at han selv har bedt om at situasjonen ved sykehjemmet skal evalueres av fagfolk.

I etterkant av intervjuet har NRK bedt direktøren svare på kritikken fra pårørende om manglende informasjon.

I en e-post til NRK unnlater Skaar Thorsrud å svare direkte på kritikken fra Winnem.

«Vår viktigste prioritering nå er å sikre beboernes liv og helse, samt å følge opp våre ansatte og pårørende som naturlig nok har tøffe dager», skriver Skaar Thorsrud.

Han viser ellers til dagens intervju med NRK og øvrig informasjon på kommunens nettsider.

Den administrerende direktøren sendte fredag ut en melding på sykehjemmets interne meldingssystem.

I meldingen, som NRK har sett, tilbakeviser direktøren VG-saken om at Villa Skaar skal ha benyttet en ansatt som har enn annen arbeidsgiver etter at man fikk påvist smitte ved sykehjemmet.

Tillitsvalgte slår alarm

På spørsmål om meldingen, sier Skaar Thorsrud at han ikke kan gå inn i alle detaljer i saken. Han viser for øvrig til at han selv har tatt initiativ til at FHI skal komme til sykehjemmet, og at han er positiv til at saken skal vurderes av fagfolk.

Både kommuneoverlegen og Eidsvoll-ordfører John-Eirik Vika (Sp) har overfor VG uttrykt bekymring for at smitteutbruddet i kommunen kan være knyttet til rotasjon av ansatte på tvers av arbeidsplasser.

Gørild Tidem, nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Eidsvoll, deler den bekymringen.

– Vi ønsker nå at kommunen og de private helseforetakene skal bli flinkere til å utlyse 100 prosentstillinger. Da får folk en lønn å leve av på stedet de jobber, og slipper å jobbe på tvers, så vi hindrer kryssmitte. Det er også viktig å øke grunnbemanningen, fordi man da ikke er så avhengig av å leie inn vikarer ved sykdom og ferier, sier Tidem.

SKAL IKKE SKJE: Helseminister Bent Høie sier at rotasjon av ansatte blant ulike sykehjem ikke skal skje mens Norge er rammet av koronapandemien. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Helseminister Bent Høie sier han har forståelse for at det er krevende for kommunene å unngå slik rotasjon. Men han er likevel tydelig:

– Det bør ikke skje nå. Det er også en del av de retningslinjene som kom veldig tidlig i pandemien. At kommunene må begrense det og helst unngå at det er den type rotasjon, sier Høie til NRK.