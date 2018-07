Tommeste vannmagasiner siden 1996

Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at fyllingsgraden i norske vannmagasiner fortsetter å falle, fordi det fordamper mer vann enn det som tilføres.

Det er nå fjerde uke på rad at nivået i vannmagasinene faller. Fyllingsgraden falt videre i uke 29, med 0,4 prosentpoeng. Vannmagasinene er i gjennomsnitt fylt opp med 60,4 prosent av den maksimale kapasiteten.

Den såkalte medianverdien for fyllingsgraden de siste tiårene har ligget på 75,3 prosent.

Det betyr at dagens nivå ligger vesentlig under det som er vanlig en ndet som er normalt i hele landet.

NRKs gjennomgang av NVEs vannmagasinstatistikk for uke 29 siden 1990 viser at nivåene kun har vært lavere en gang på denne tiden. Det var i 1996, da vannmagasinene i Norge var fylt opp med 53,8 prosent. Vinteren 1996/1997 var det kraftkrise i Norge, ifølge SSBs elektrisitetsstatistikk for 1996.

Strømprisen i andre halvår kan øke med 30 prosent i andre halvår sammenlignet med årets seks første måneder, viser nye prognoser.

Årsaken er svært lite vann i vannmagasinene til tross for en snørik vinter, som gjør at kraftselskapene kan produsere mindre vannkraft til norske husholdninger.

Kraftselskap over hele landet har redusert eller stanset produksjonen av strøm i en rekke vannkraftverk på grunn av langvarig tørke.