31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem på Fjellhamar utenfor Oslo.

Halvannet år senere, 28. april 2020, ble hennes ektemann Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han nekter straffskyld og ble løslatt fra varetekt etter kort tid. Til NRK har Tom Hagen sagt at han ikke har noe å tilstå.

To år etter den dramatiske utviklingen i saken er han fortsatt siktet.

– Tom Hagen har et sterkt håp om at politiet vil finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, sier forsvarer Svein Holden.

– Samtidig er det naturligvis svært krevende for han at han fortsatt er siktet for ugjerningen.

NRK har sendt flere spørsmål til Øst politidistrikt, som har ansvaret for etterforskningen, om status. Politiet svarer i en e-post at etterforskningen fortsatt pågår og at saken fortsatt er prioritert.

– Tre og et halvt år etter Anne-Elisabeth Hagen forsvant, hva gjenstår av etterforskning?

– Etterforskningen er omfattende og tidkrevende. Vi mener vi fortsatt har relevante spor og oppgaver å utføre som kan bidra til sakens opplysning, men det er ikke naturlig å gå i detalj på dette, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Tom Hagen hadde bodd sammen med Anne-Elisabeth Hagen i over 50 år før hun forsvant. Foto: PRIVAT

Fortsatt siktet

Politiet sier at kryptovaluta-sporet fortsatt er den klare hovedprioriteten i etterforskningen.

Det jobbes også aktivt med de handlingsrelaterte sporene fra åstedet, og «temaer som kan avklare skyld eller uskyld for de som er siktet i saken».

– Tom Hagen har vært siktet i to år. Hvorfor er han fortsatt siktet?

– Hvorvidt det er riktig og forholdsmessig å opprettholde siktelsene vurderes fortløpende, sier politiinspektør Hanssen.

Han sier det ikke er satt noen endelig tidsfrist for når en påtaleavgjørelse vil bli tatt i saken.

Forsvarer Svein Holden mener mistankegrunnlaget mot Hagen er svekket, og er skeptisk til opprettholdelsen av siktelsen.

– For min del, etter å ha gått gjennom sakens dokumenter og den skjulte etterforskningen, konstaterer jeg at grunnlaget for politiets mistanke mot Tom Hagen har svekket seg ytterligere siden Eidsivating lagmannsrett løslot Hagen fra varetekt, sier Holden.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det var i mai 2020 at Tom Hagen ble løslatt fra varetekt. Lagmannsretten slo fast at politiets bevisgrunnlag mot Hagen ikke var god nok.

– Jeg er betenkt over at siktelsen opprettholdes på et såpass svakt grunnlag, og håper at saken mot Tom Hagen snart vil bli henlagt

Politiet vil ikke svare på om mistanken mot Hagen er styrket eller svekket etter at de siktet han.

– Tom Hagen har som alle andre rett til å bli ansett som uskyldig inntil det motsatte er bevist for en domstol. Politiet ønsker derfor ikke kommentere graden av mistanke fortløpende underveis mens etterforskningen pågår, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

– Har ikke hørt noe fra politiet

I mai 2020 ble det kjent at en mann i 30-årene også var pågrepet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Allerede dagen etter ble siktelsen endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse, og mannen ble løslatt fra varetekt.

– Det er ikke noe nytt, jeg har ikke hørt noe mer fra politiet. Jeg mener siktelsen mot han burde vært frafalt for lenge siden, sier mannens forsvarer, Dag Svensson, til NRK.

I desember 2020 ble det kjent at politiet også har tatt ut siktelse mot Tom Hagen for ulovlig oppbevaring av flere skytevåpen i hjemmet, etter ransakelsen av parets hjem i Sloraveien i november 2020.

Forsvarer Svein Holden sa da til NRK at grunnen til at Tom Hagen hadde våpnene liggende var at han fryktet at gjerningspersoner skulle komme tilbake til huset etter at kona forsvant.

Etterforsket i det skjulte

Tom Hagen har forklart at han fant et trusselbrev i ekteparets hjem da han kom fra jobb 31. oktober 2018. Avsenderen skrev at kona var bortført, og at hun ville komme til rette om familien betalte 9 millioner euro i løsepenger. Pengene skulle betales som kryptovaluta.

Samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, begynte politiet sin etterforskning av saken. Først ni uker etterpå ble offentligheten kjent med den alvorlige hendelsen.

Siden har forsvinningssaken på Lørenskog fått voldsom oppmerksomhet i mediene. I etterkant har NRK fortalt at politiet i en periode på 11 måneder, frem til pågripelsen, gjennomførte en omfattende, skjult etterforskning av milliardæren.

Forsvarer Svein Holden mener omfanget av overvåkningen svekker mistankegrunnlaget mot klienten hans.

– Dersom Hagen hadde hatt noe med dette å gjøre, så hadde jeg forventet at politiet ville funnet spor av dette i den skjulte etterforskningen, sa Holden til NRK i mars.