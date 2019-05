Tolletaten: 13-åringer kjøper narkotika på nett

Til Postens terminal på Lørenskog utenfor Oslo kommer alle brev og pakker til norske mottakere fra utlandet.

Skjult mellom uskyldige konvolutter og esker ligger et stadig økende problem. Narkotiske stoffer bestilt på nett, på vei til gutte- og jenterom over hele Norge.

– Vi ser at mottakerne er folk i alle aldre. Unge kvinner og menn, til og med barn. Så dette er en bekymringsfull utvikling, sier direktør Øystein Børmer i Tolletaten.

Øystein Børmer i Tolletaten ber foreldre følge med på hva som kommer i posten. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Ifølge Børmer ser de stadig yngre mottakere, helt ned i 13-14-årsalderen.

– Det er jo ingen aldersgrense hos disse som selger dette fra utlandet, så her er det dessverre slik at alle kan få tak i det, sier han.

I fjor stoppet tolletaten over 12.000 forsendelser som inneholdt narkotika, en økning på 6 prosent fra 2017. Det utgjør den største andelen av alle narkotikabeslag i 2018.

Kamuflert som godteri

Tolletaten ser også en økning i antall alvorlige beslag av narkotika kamuflert som spiselige ting, såkalte edibles.

Hasj og ecstasy fra Nederland. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Mange foreldre tenker kanskje at narkotika er hvitt pulver og noe som er pakket inn i aluminiumsfolie, men dette kan være kamuflert som godteri, vingummi, det kan se ut som frimerker. Det er vanskelig å kjenne igjen, og kan være vanskelig å avdekke for et utrent øye, sier Børmer.

Han ber foreldre følge med på hva som kommer i posten hjemme, og understreker at alle beslag blir politianmeldt.

– Det kan virke uskyldig når man sitter hjemme, men det er ulovlig narkotikasmugling. Det er også en helserisiko. De aner ikke hva de faktisk får i postkassa hjemme. Det kan være andre stoffer eller mye sterkere enn de tror, sier Børmer.

Finansminister Siv Jensen (Frp) undersøker en forsendelse fra Nederland. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Jensen: – Du vil bli oppdaget

Finansminister Siv Jensen (Frp), som har ansvar for Tolletaten, ble i dag orientert om utviklingen og fikk selv prøve å finne narkotika i en forsendelse fra Nederland.

Hun holder det som ser ut som en remse med klistremerker. Papiret er imidlertid perforert, og i hver rute er det et drypp LSD.

– Hvis dette ligger hjemme på gutte- eller jenterommet, vil jo ikke en normalt oppegående forelder mistenke at dette er LSD, sier Jensen.

På denne remsen er det 100 doser, hvor en dose kan gi en rus som varer i rundt 12 timer.

LSD kan kamufleres som klistremerker og frimerker. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Man burde kanskje tenke litt på det når man sitter litt uskyldig inne på gutterommet og tror at det bare er gøy og at man skal prøve å bestille det. Du er altså smugler, du kommer til å bli oppdaget og du kommer til å bli anmeldt. Er det virkelig det du ønsker å risikere resten av livet ditt for? sier Jensen.

Antallet alvorlige overtredelser i post er for første gang over 200, og endte på totalt 221 i 2018. I 2017 var tallet 146.

I 2014 var rundt 20 prosent av de alvorlige overtredelsene narkotikarelatert. I 2018 er dette tallet nesten 60 prosent, opplyser Tolletaten.