Tollerne ser ny trend: Barn bestiller ulovlige slåssvåpen

– I sommer har vi sett en trend. Det kommer mye av disse knivene, sier seniorrådgiver Elisabeth Chr. Nettum i Tolldirektoratet.

Både springkniver, såkalte butterfly-kniver og slagvåpen er blant de ulovlige kampvåpnene som er stoppet på postens østlandsterminal, som sorterer pakker som skal til hele Norge.

RØNTGEN: Tollerne finner to kniver på maskinen som skanner pakkene. Foto: NRK

Ved hjelp av en røntgenmaskin klarer tollerne å avsløre en del av pakkene og den ulovlige importen.

– Foreldre bør følge med

– Tolletaten anmelder det til politiet, og når barnet er under 18 år får alltid foreldrene vite det, sier Nettum.

KNIV: Tollerne har beslaglagt både springkniver og såkalte butterfly-kniver, som ikke er lovlige i Norge. Foto: NRK

Hvert tredje beslag har vært adressert til barn, noen av dem helt nede i 12-årsalderen.

– Det er urovekkende at det bestilles av unge barn. Det er god grunn til at foreldre bør følge med på hva barnet sitter alene og bruker kredittkortet til. Disse knivene er ikke veldig dyre, noen av dem koster bare 100 kroner, så det er ingen stor risiko for dem, sier Nettum.

Seniorrådgiver Elisabeth Chr. Nettum i tolldirektoratet foran maskinen som skanner pakkenes innhold. Foto: NRK

– Hva brukes det til?

– Det kan jo tenkes at det brukes til vold eller til å true. Vi tenker at det er veldig urovekkende at det er så lett å bestille voldsprodukter, sier Nettum.

Kan være dataspill-inspirert

En del av våpnene ligner på kopier av kniver som du kan kjøpe digitalt på dataspill som skytespillet Counter Strike. NRK har vært i kontakt med gamere som mener at våpnene også kan være bestilt av unge spillentusiaster som ikke nødvendigvis vil bruke dem til annet enn veggpynt.

SPILLENTUSIAST: Andre Børke er ikke sikker på at knivene skal brukes som våpen, fordi det er vanlig å bestille suvenirer som ligner våpen i dataspill. Foto: MARGRET HELLAND / NRK

– Det er ikke uvanlig at en kjøper suvenirer fra en karakter som for eksempel har et stort sverd, men da ser det som regel mer «fantasy» ut. Dette ser jo også ut som våpen som kan brukes, sier dataspillentusiasten Andre Børke.

Politiet i Oslo har tidligere i sommer varslet at de ser stadig flere ungdomsgjenger bruke machete når de barker sammen i Oslo.

Politiet sa den gang at de har sett en økning av machetebruk over hele byen, og at de kjenner til at det er et ungdomsmiljø med kriminelle som slåss med kniv og machete, skrev Aftenposten i juli.