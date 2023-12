Tok 3,5 år før voldelig hjemmeran kom for retten: Fire menn slipper fengsel

Selv om tre menn erkjente kort tid etter ranet, har saken blitt liggende lenge i skuffene på politihuset.

Offeret som ble utsatt for det brutale hjemmeranet i Østfold døde 6. februar 2023. Det var da gått rundt 1000 dager siden hendelsen.

Den døde mannens tidligere bistandsadvokat sier at det generelt er uheldig og kjedelig at fornærmede må vente lenge på at saken behandles.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Johnny Christian Schill bistod den nå døde mannen som var en av de som ble utsatt for hjemmeran. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Her fikk han ikke en gang saken sin behandlet mens han levde, og jeg oppfordrer politiet til å prioritere så alvorlige saker som et voldelig hjemmeran, sier bistandsadvokat Johnny Christian Schill til NRK.

Nå slår politiet også selv alarm fordi ressursene er for dårlige, antallet saker øker kraftig og oppklaringsprosenten går markant ned.

Også forsvarerne til de domfelte etter hjemmeranet reagerer kraftig, fordi ventetiden for deres unge klienter har vært negativ.

Først i midten av desember kom dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett.

Den slår fast at de tiltalte mennene får strafferabatt som kompensasjon for at de har ventet 3,5 år på rettssaken, «noe som klart er et brudd på EMK artikkel 6» om en rettferdig rettergang.

– E kstra belastende for de fornærmede

– Politiet ser alvorlig på saken. Å bli utsatt for noe straffbart i eget hjem, hvor man skal kunne føle seg trygg, er ofte ekstra belastende for de fornærmede, sier politiadvokat Johanna Lundstrøm til NRK.

Politiadvokat Johanna Lundstrøm i Øst politidistrikt. Foto: Politiet

Likevel lot politiet saken ligge i totalt rundt 20 måneder nesten uten aktivitet.

– Liggetiden på 10 måneder skyldes ressursmangel hos påtalejuristene, sier politiadvokaten.

Den resterende halvparten av liggetiden mener politiet blant annet skyldes problemer med å få stevnet en av de fornærmede som oppholdt seg i Danmark.

Tre av mennene erkjente ranet allerede sommeren 2020. Likevel har saken blitt liggende lenge. Fjerdemann sier han ikke deltok i selve ranshandlingen.

Forsvarerne til de fire mennene er sterkt kritiske til den lange liggetiden hos politiet:

Øyvind Bergøy Pedersen, forsvarer – For at straffen skal ha en individuell preventiv virkning må den komme raskt og særlig for en ung som ikke har en straffehistorikk fra før. Jeg er helt grunnleggende uenig i at han har tjent på det. Han må bruke tid på å vente på straff og sette andre ting i livet på vent. Marie Wold Riise, forsvarer – Det er belastende å vente på hvilken straff du skal få, men det er også belastende at det da også går lengre tid før du er ferdig med straffen. Det er først når man er ferdig med straffen at man virkelig kan gå videre med livet. Mohamed Hamzaoui, forsvarer – 3,5 år er svært lang tid generelt, men særlig sett i sammenheng med de tiltaltes alder så er det uforsvarlig. Det er et klart brudd på både nasjonalrett og folkeretten. Det har for min klient sin del hatt store konsekvenser da hans oppholdstillatelse ble «fryst». Hans Henrik Pettersen, forsvarer – Det er klart at dette er sårbare unge mennesker så det er veldig destruktivt og vanskelig å ha sånne store saker hengende over seg.

Saken mot en femtemann som også er tiltalt, er ikke avgjort. Politiet mistenker at han oppholder seg i utlandet.

Politiet beklager den lange liggetiden, som altså medførte at en av de fornærmede aldri fikk saken behandlet.

Årsaken til dødsfallet i februar 2023 hadde ingen direkte sammenheng med ranet, som skjedde i Østfold 22. mai 2020.

Samboeren, en kvinne som også ble ranet og angrepet i eget hjem, sier via sin bistandsadvokat at hun endelig vil få lagt saken bak seg og derfor ikke vil kommentere.

– Må vente for lenge

– Fornærmede, vitner og tiltalte selv må etter min mening vente for lenge på å få avgjørelser i sakene sine på grunn av for lav bemanning hos påtalemyndigheten, sier politiadvokat Lundstrøm.

– Men bør dere ikke klare å prioritere de mest alvorlige sakene der flere tilstår kort tid etter hendelsen?

– Uansett hvor hardt vi prioriterer, vil man ikke kunne få behandlet alle de alvorligste sakene innenfor en akseptabel tid, sier Lundstrøm.

Hun sier politiet jobber hardt for å få ned saksbehandlingstiden.

– På vår avdeling har den enkelte jurist ansvar for omkring 150-170 saker, hvor en både skal lede etterforskningen, avgjøre saken og gå i retten, sier hun.

Lederen for Politijuristene forteller om enda verre tall på landsbasis.

– Påtalemyndigheten i politiet har et kapasitetsproblem. I fjor mottok politiet 303.000 straffesaker og vi er 1000 påtalejurister i politiet til å behandle dem. Over 300 saker hver i gjennomsnitt er alt for høyt, sier Marianne Børseth Steensby, leder for Politijuristene.

Oppklaringsprosenten stuper

Oppklaringsprosenten har falt med over åtte prosentpoeng de siste fem årene. Tall NRK har fått fra Straffesaksregisteret viser et fall fra 51,2 prosent i 2019 til 42,8 prosent i år, de første åtte månedene.

Lederen for Politijuristene reagerer og mener det er et alvorlig samfunnsproblem vi står overfor.

Foto: Tore Letvik / Juristen – En veldig uheldig utvikling – Et stort antall saker blir for gamle når den kommer opp for er i retten. Dette medfører at bevis forvitrer og straffesakspåstandene settes ned. Det er en veldig uheldig utvikling, sier Marianne Børseth Steensby, leder for Politijuristene. Politidirektoratet Oppklaringsprosenten går ned – Det er et alvorlig samfunnsproblem at oppklaringsprosenten år for år går nedover. Er det en utvikling som politikerne våre ønsker? Vi mener at nedgang i oppklaringsprosenten har sammenheng med at mange saker bli henlagt av ressursmessige hensyn. De har oppklaringspotensial, men mange av ressursene for å oppklare sakene er ikke til stede, sier Børseth Steensby. NTB Antallet krimsaker øker – Det vi ser er at både vinnings- og ungdomskriminaliteten øker. Kostnadsnivået i samfunnet har økt og det er dårligere råd i familiene, noe som også går ut over ungdommene. Det er mitt beste anslag, i tillegg til at korona-nedstengingen er over og det er mer mobilitet i samfunnet de siste årene, sier Børseth Steensby.

Også for alvorlige lovbrudd som vold blir færre saker løst.

Først i februar 2023 ble saken berammet for retten, den samme måneden som et av ofrene døde.

Rettssaken gikk i starten av desember, og dommen kom i forrige uke.

Det var om kvelden 22. mai 2020 at de fem mennene med skjulte ansikter oppsøkte huset til et samboerpar i Østfold. De krevde penger og verdisaker.

Kvinnen har forklart at hun ble truet på livet og fikk flere blåmerker og en avrreevet hårtust, ifølge dommen.