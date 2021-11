Togtrafikken stod – ventar forseinkingar

Det var full stans i togtrafikken over heile landet på grunn av feil på kommunikasjonssystemet mellom toga og togleiarane, melde Bane Nor på sine nettsider.

– Toga må stå stille til situasjonen er avklart, skriv dei.

Alle regiontog og lokaltog var ramma av feilen. Her kan du sjå alle dei råka linjene.

Klokka 14.49 melde Bane Nor at det er opna for trafikk igjen. Du må framleis rekne med forseinkingar og innstillingar, står det vidare.

Bane Nors pressevakt, Mari Rjaanes, seier at toga stod stille i rundt 12 minutt.

– No er feilen retta og det er opna for trafikk. Ein må rekne med nokre små forseinkingar og innstillingar den nærmaste timen no, seier Rjaanes til NRK.

På Austlandet er det meldt om rundt 20 minutt foreinkingar i togtrafikken.

– Kor lenge vil det vere forseinkingar?

– Eg trur det vil gå raskt over. Det er vanskeleg å seie, men det har vore inntil 20 minutt forseinkingar på grunn av trafikken som skal bli tatt igjen, seier Rjaanes.