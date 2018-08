Togstrekningar stengde på grunn av uver

Fredag ettermiddag har det varsla uveret på Austlandet treft land. Det har ført til sterk vind og mange tre som har velta over både vegar og toglinjer. Bane Nor opplyser no at Kongsvingerbanen er stengt mellom Lillestrøm og Kongsvinger, Gjøvikbanen mellom Roa og Gjøvik og Østfoldbanen mellom Sarpsborg og Ed i Sverige.

Meteorologisk institutt nedjusterte tidlegare i dag farevarslet. Men det er framleis varsla sterk vind. Det har ført til at Color Line og Fjordline har innstilt fleire ferjeavgangar mellom Noreg, Sverige og Danmark.