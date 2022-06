– Regjeringa spring frå løfta sine i Hurdalsplattforma. I staden for å samle jernbana, vidarefører dei høgresidas jernbanepolitikk med endå meir oppsplitting.

Det skriv Norsk Jernbaneforbund i ei pressemelding. Saman med Norsk Lokomotivmannsforbund (NFL) held dei politisk streik, og ingen tog vil gå på Austlandet tysdag frå klokka 11 til 13.

Dette gjeld også Gjøvikbanen og Bergensbana mellom Oslo og Hønefoss, opplyser Vy. Flytoget vil heller ikkje gå til Oslo lufthamn.

I tillegg stoppar fjerntoga til Go-Ahead, SJ og Vy på strekningane Kongsberg-Oslo, Lillehammer-Oslo og Hønefoss-Oslo.

– Som følge av streiken blir det dessverre forseinkingar og innstilte avgangar også i ein periode etter at streiken er avslutta, skriv Bane Nor.

Vy skriv at toga vil stoppe på nærmaste stasjon innan klokka 11. Det blir ikkje sett inn buss for tog under streiken.

Går imot konkurranseregime

Forbunda er ikkje fornøgde med det regjeringa vil gjere med jernbana på Austlandet.

Regjeringa har valt å avlyse den planlagde anbodskonkurransen. Likevel skal togtilbodet på Austlandet bli tildelt gjennom det forbundet kallar ein konkurranseregime, skriv NTB.

Det kan bli forseinkingar i togtrafikken også etter at streiken er over. Foto: Javad Parsa / NTB

No krev dei at regjeringa jobbar for «ei samla jernbane, ikkje ei stykkevis og delt».

– 15 år med oppsplitting, privatisering og konkurranseutsetting har ført til mindre fleksibilitet, auka kostnadar og for mange ein dårlegare kundeservice, skriv Norsk Jernbaneforbund.

– Vi er vitne til at oppsplittinga av togtrafikken blir vidareført i Austlandsområdet, trass i at vi i heile valkampen, og i etterkant av stortingsvalet har snakka om viktigheita av at jernbane blir styrt og organisert som ein heilskap, seier forbundsleiar Rolf Ringdal NLF.

Inngår avtalar med statlege selskap

Jernbanedirektoratet skal inngå avtalar med anten Vy eller Flytoget, begge statlege eigde selskap.

Dei har delt opp togtilbodet i to ulike avtalar, Austlandet 1 og Austlandet 2. Direktoratet skal forhandle med Vy om Austlandet 1, mens dei ikkje har bestemt seg for Austlandet 2, skriv NTB.

I Hurdalsplattforma skriv regjeringa at dei seier nei til konkurranseutsetjing, oppsplitting og privatisering av jernbana.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) seier dei har stansa konkurranseutsettinga. Det er ikkje fagforeiningane einige i. Foto: Heiko Junge / NTB

NFL meiner dei gjer det stikk motsette når dei gir direktorata høve til forhandle med to statlege selskap.

– Denne streiken handlar om at heile dette sirkuset med oppsplitting, konkurranseutsetjing og privatisering må bli stansa, og at Noreg skal få ei effektiv jernbane til det beste for passasjerane og dei tilsette, seier Rolf Ringdal i NFL.

– Ikkje riktig verktøy

NRK har bedd samferdselsdepartementet om å svare på kritikken. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skriv til NTB:

– Denne regjeringa har stansa konkurranseutsettinga av persontrafikken og drift og vedlikehald på jernbanen fordi vi meiner konkurranseutsetting ikkje er riktig verktøy for å utnytte den avgrensa kapasiteten i jernbana.

Ein ny rapport frå Transportøkonomisk institutt (TØI) peikar på fleire manglar ved dagens jernbane. Dei konkluderer med at kapasiteten på Austlandet er avgrensa og at infrastrukturen held for låg standard og er skuld i forseinkingar.