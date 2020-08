Tog og buss går som før etter Høies kollektiv-oppfordring

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag varslet regjeringen flere innstramminger etter økt koronasmitte.

I en pressemelding skriver Helse- og omsorgsdepartementet at antallet passasjerer i kollektivtransporten i rushtiden må reduseres.

Dette for å gjøre det trygt for dem som må bruke kollektivtransport i dette tidsrommet.

– Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å gå eller sykle til jobb og skole. Arbeidsgivere må legge til rette for at halvparten så mange bruker kollektivtrafikk, og statlige og kommunale arbeidsgivere bør gå foran som gode eksempler, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold ba om mindre trykk på kollektivtrafikken under pressekonferansen fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kollektivtrafikken fortsetter som før

Det er likevel uklart hvem som har hovedansvaret for at trykket på kollektivtrafikken halveres i rushtiden.

Ruter, som driver kollektivtilbudet i Oslo og omegn, sier at de ikke har fått noen nye føringer siden pressekonferansen fredag.

Pressekontakt Catrine Myhren sier selskapet likevel stiller seg bak den generelle oppfordringen fra helseministeren.

– Vår oppfordring er å unngå å reise kollektivt hvis man kan. Vi har forståelse for at det finnes folk som har behov for å reise, men igjen, jeg oppfordrer folk til å tenke seg om, sier hun.

Ruter fortsetter å kjøre som de har gjort til nå, med de smitteverntiltak som er gjeldende.

– Hvis det kommer noen endringer er vi de første til å lytte til anbefalinger fra myndighetene, sier Myhren.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy forteller at de heller ikke har iverksatt noen endringer etter pressekonferansen, men forholder seg til den nåværende veilederen.

– Det vi hele tiden har gjort er å kjøre med full kapasitet, sier han.

I juli åpnet kollektivtransport for å sitte skulder mot skulder om bord i buss. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Sykepleiere trenger kollektivtrafikken

På pressekonferansen fredag trakk Høie frem barnehageansatte og sykepleiere som yrkesgrupper som må kunne reise trygt med kollektivtransport for å komme seg til jobb.

– Økt smitte betyr også en økt belastning på helsetjenesten og dermed på sykepleiere som allerede har hatt en tøff vår og sommer på jobb, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun understreker at helsepersonell trenger en kollektiv innsats for å komme seg trygt på jobb.

– Vi som kan unngå kollektivtrafikk, særlig i rushtiden, bør gjøre det. Vi bør sykle eller gå på jobb, sånn at dem med kritisk samfunnsfunksjon, som sykepleiere, kommer seg på jobb til riktig tid. Det minimerer også risikoen for å smitte de med kritisk samfunnsfunksjon.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund forteller at økt smitte betyr en økt belastning på sykepleiere. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Kan komme endringer

Torsdag møtte regjeringen flere sentrale instanser for å diskutere hvem, som har ansvar for å redusere trykket i kollektivtrafikken.

Landets største kommuner, fylkeskommunene, NHO, Virke, Jernbanedirektoratet og kollektivtransportforbundet var til stede på møtet.

I en e-post til NRK skriver helseministeren at alle har ansvar for å redusere antall passasjerer i rushtiden, inkludert kollektivtransportselskapene.

– Fra helsemyndighetenes side følges dette opp av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som kan bistå med råd til samferdselssektoren. FHI og Hdir vil også vurdere og om på hvilken måte veilederen om kollektivtrafikk bør justeres, skriver Høie.