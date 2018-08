Tobarnsmor Alexandra Lind (25): – Betaler 39.600 i bompenger årlig

Lind forklarer at pengesummen blir så høy, bare ved at mannen hennes kjører frem og tilbake til jobben i Stavanger.

Onsdag aksjonerte bompengemotstandere i både Sandnes og Stavanger. I Stavanger sto trafikken stille på Bybrua allerede før den varsla kolonnekjøringa starta. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– For oss som er småbarnsfamilie river det på en måte ned det vi prøver å bygge opp rundt familien vår, sier Lind.

Fra 1. oktober skal det koste 44 kroner for biler å passere bomstasjonene i den nye bomringen på Nord-Jæren i rush-tiden. Utenfor rushtiden koster bompasseringen 22 kroner.

Bymiljøpakken på Nord-Jæren Ekspandér faktaboks Bymiljøpakken (tidligere Bypakke) på Nord-Jæren avløser dagens Nord-Jærenpakke, der bompengeinnkrevingen startet i 2001.

Bymiljøpakken blir en del av byvekstavtalen.

Målet for Bymiljøpakken er nullvekst i personbiltrafikken samt god fremkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringslivstransport.

Lokalt er det vedtatt å bygge en sykkelekspressvei mellom Stavanger og Sandnes via Forus, å etablere bussveien, samt å anlegge en transportkorridor for næringslivet på vestsiden av de mest folketette bostedsområdene.

Bussveien er et sammenhengende bussystem på Nord-Jæren. Prosjektet omfatter fire korridorer. Den første vil stå ferdig i 2021.

Innkrevingen i dagens bomstasjoner blir videreført inntil de nye stasjonene er satt i drift, etter planen i 2018. I tråd med lokale vedtak og føringer fra Stortinget blir det lagt opp til bompengeinnkreving knyttet til Bymiljøpakken i 15 år fra 2018.

I forrige uke viste bompengemotstandere sin motstand både i Sandnes og Stavanger, og demonstrasjonene ble lagt merke til. Aksjonen førte til saktegående kø og flere hundre folk i gatene sist onsdag.

Tobarnsmoren forklarer at familien leier bolig og sparer til å kjøpe egen bolig. Linds samboer har ikke noen god alternativ måte å komme seg til jobb i tide enn å kjøre bil, og bompengene fører til at familien på fire må kutte i fritidsaktiviteter.

– Jeg føler at vi har betalt veien flere ganger allerede. Hvor mange ganger skal vi betale, spør Lind.

Fylkesordfører: – Usosialt

I Debatten møtte Lind fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF), som selv disponerer firmabil i jobben, og som sier at hun får bompenger dekket.

– Derfor kan ikke du forstå dette her. Du får ikke kjenne på konsekvensene som vi tygger på nå, sier Lind til fylkesordføreren.

Alexandra Lind og fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF) møttes til duell i Debatten. Du trenger javascript for å se video. Alexandra Lind og fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF) møttes til duell i Debatten.

Den betente bompengesaken har vakt harme hos mange. En meningsmåling gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Stavanger Aftenblad og NRK i perioden 15. til 20. august, viser at sju av ti er motstandere av den nye bomringen.

Også fylkesordføreren selv sier at hun mener at bompengeavgiftene, som er lik for rik og fattig, ikke er rettferdige.

– Det er usosialt, og det er noe vi i partiene er nødt til å jobbe videre med. Vi må finne en annen modell for veiprising, sier Tengesdal.

– Må gi folk alternativer

De ni største byene i Norge kan frivillig ha en avtale med staten om nullvekstmål – mål om at personbiltrafikken ikke skal økes.

De mest effektive virkemidlene for å oppnå nullvekstmålet er bompenger og veiprising, deretter parkeringsavgifter, færre parkeringsplasser og mindre veikapasitet.

VELGER SELV: Samferdselsminister (frem til fredag) Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at byene og fylkene selv kan velge hvilke virkemidler de iversetter for å nå nullvekstmålene. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som slutter i jobben fredag, sier at staten har gitt nok penger til å finansiere alle statlige veiprosjekter. Men Rogaland fylke har prioritert annerledes, og at byene selv har valgt bompengeløsningen.

Han mener at folk må få et alternativ til bil først, før bompenger blir innført som et virkemiddel for å oppnå nullvekstmålet.

– Ved å gi folk et alternativ til bil, så vil mange velge det. Men begynner man med bompengene, presser man folk ut av bilene uten alternativ, da ender folk opp med å kjøre likevel, sier han.