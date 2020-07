To ungdommer til sykehus etter slagsmål med kniv i Oslo

– Vi fikk melding cirka klokken 00.50 om flere ungdommer som sloss på Grønland. Da patruljen kom fram, løp mange fra stedet, og vi finner en person som er rispet i ansiktet, sier operasjonsleder Line Skott i politiet i Oslo til NTB.

Like etter kommer politiet over en annen gutt som har skader på nedre del av kroppen.

Kjørt til sykehus

De to guttene ble kjørt til legevakt for behandling. Klokken 1.52 opplyser politiet at de er kjørt videre til sykehus for behandling og at skadene er påført med kniv.

Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som har skjedd.

– Vi jobber på stedet. Vi har foreløpig ingen god beskrivelse av mistenkte eller hendelsesforløpet, sier Skott.