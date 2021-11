To til sykehus med alvorlige skader etter voldshendelse i Grimstad

– Foreløpige tilbakemelding tyder på at det er alvorlige skader og derfor har vi også sendt ut krimteknikere, sier jourhavende Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt til NRK.

Voldshendelsen skal ha skjedd inne i en leilighet.

– Politiet fikk litt over klokken halv syv melding om en voldshendelse i Grimstad. To personer ble kjørt til sykehus. Politiet jobber med å sikre spor på stedet og har sendt ut krimteknikere. Det gjøres også avhør av de som har vært på stedet. Ingen er pågrepet i saken per nå, sier Søfteland.

Det har vært flere personer til stede på adressen. Ingen er pågrepet. sier operasjonsleder Knut Odde i Agder-politiet til NTB.

– Vi er på utkikk etter en eller flere personer som kan ha vært på adressen, sier Odde.

Agderposten skriver at det ble utført førstehjelp på stedet. Politiets krimteknikere arbeidet på adressen lørdag kveld.