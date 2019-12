To skotne og drepne ved nattklubb i Sverige

Politiet fekk melding om skytinga klokka 1.20 natt til torsdag. Skot hadde vorte fyrt av utanfor ein nattklubb på Slottsgatan i sentrum av byen Norrköping som ligg 160 kilometer sørvest for hovudstaden Stockholm. Då politiet kom til staden, fann dei to menn liggande på bakken med skadar.

Like etter klokka 6 på morgonen stadfesta politiet at begge mennene er døde. Begge er i 40-åra, og dei pårørande er varsla.

Døde på staden

– Den eine døydde i Slottsgatan og den andre på sjukehus, seier pressetalsmann Thomas Agnevik i politiet til avisa Expressen.

Ein dryg time etter skytinga vart ein person teken inn for vitneavhøyr, men vedkommande vart ved 4.40-tida sett fri. Ingen er førebels mistenkte i samband med drapa.

Kriminalteknikarar jobba natt til torsdag på staden med å sikre spor og sjå etter videokamera i området som kan ha informasjon som kan ha noko å seie for etterforskinga.

Låg på bakken

Fleire ruter i ein restaurant vart knuste under skyteepisoden, men han var stengd og ingen fleire personar skal ha komme til skade. Eit vitne fortel til Aftonbladet at også ei glasrute ved inngangen til nattklubben knuste over ein tilsett på staden.

Vitnet gjekk ut på plassen utanfor nattklubben for å prøve å hjelpe mennene som låg skote på bakken.

– Dei låg omtrent ti meter frå kvarandre på gata, fortel mannen til avisa.