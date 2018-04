To personer skutt i leilighet på Fjellhamar

Øst politidistrikt skriver på Twitter at en mørk Mercedes er sett kjørende fra stedet.

Operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt sier til NRK at politiet fikk flere meldinger fra beboere i området rundt klokka 00.49 om skyting og observasjoner av en blodig person på Fjellhamar i Lørenskog.

Politiet sendte flere enheter til stedet, hvor de fant to personer med skuddskader.

– Det er god grunn til å tro at de ble skutt fra utsiden av bygningen, sier Skaftnes.

De to som er skutt oppholdt seg inne i en leilighet. I leiligheten oppholdt det seg totalt sju personer, ifølge Skaftnes.

Ifølge vitner ble det avfyrt fem til seks skudd. Det ble trolig ikke brukt automatvåpen, men politiet har ikke noe klart bilde av hva slags våpen som er brukt.

Ukjent skadeomfang

Politiet melder like før klokken 02 at personene med skuddskader er fraktet til sykehus. Skadegrad er foreløpig uavklart.

INNSATSLEDER: Innsatsleder i Øst politidistrikt, Knut Hammer, er på stedet. Foto: TIPSER.NO / Daniel D.Laabak

Innsatsleder Knut Hammer sier til VG at de to personene var ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus.

Politiet ønsker tips om sorte sedan-biler, mulig Mercedes, som har vært i området.

Mistenker gjengoppgjør

Overfor Romerikes Blad sier operasjonslederen at politiet mistenker at skytingen kan være en del av et gjengoppgjør, men at det er for tidlig å konkludere.

– Ja, ut fra måten dette er gjort på. Det kan være at personene har stått utenfor og skutt inn, og da er det grunn til å tro at det er noe som har skjedd i forkant, sier Skaftnes til NTB.

Politiet og kriminalteknikere jobber på stedet for å få forklaringer fra folk i området og sikre spor.

