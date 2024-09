De to omkomne ble funnet i sjøen utenfor Tau. Pårørende er varslet, skriver VG.

– Litt etter klokken 13 søndag fikk vi melding om at det var gjort funn av to personer i sjøen i Hildefjorden nord for Stavanger, sier sier Håkon Lokna operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til avisen.