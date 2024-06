To pågrepet etter boligbrann i Halden

– Politiet mistenker at brannen har vært påsatt, og i løpet av natten har to personer blitt pågrepet, mistenkt for å ha påsatt denne brannen, sier politiadvokat Alf Minothi til NRK.

Han vil ikke sier noe mer om hvorfor de mistenker at brannen ble påsatt.

– Etterforskningen er i en veldig innledende fase her. Jeg kan ikke si så mye konkret, men de pågrepne vil bli forsøkt avhørt i løpet av formiddagen, sier Minothi.

25 personer evakuert

Ifølge politiet bodde ikke de pågrepne på stedet. Han vil foreløpig ikke oppgi kjønn og alder.

– Status på brannstedet nå er at brannvesenet har kontroll. Det er ikke spredningsfare, men de driver med etterslukking og vil nok holde på med det litt til, sier Minothi i 06-tiden.

Boligen som brant i Halden natt til mandag er totalskadd.

– Det har blitt evakuert 25 personer fra området, forteller operasjonsleder ved Øst politidistrikt Finn Håvard Aas til NRK.

Blusset opp igjen

Politiet fikk melding brannen rett før klokken 23.00 søndag kveld. Da ble det meldt om åpne flammer og at brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen.

En halvtimes tid senere hadde brannen begynt å blusse opp igjen, og brannvesenet opplyste at det vare fare for at huset kunne rase.

Da ble det satt i gang med evakuering av naboer på grunn av røyk i området. Det ble også oppfordret om å holde dører og vinduer lukket.

Det er ikke meldt om noen skadde.