To nye varsel i Framstegspartiet

Dagbladet har fått dette stadfesta av Alf Erik Andersen, som er leiar for organisasjonsutvalet i partiet. Han er ordførar i Mandal. Han vil ikkje svare på spørsmål om det er snakk om seksuell trakassering.

Han vil heller ikkje seie noko om det er snakk om Frp-tillitsvalde på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Han seier han ikkje vil kommentere saker som er under behandling i partiet. Det er uklart om dei to varsla gjeld same person.

Framstegspartiet har hatt fleire varslingssaker det siste året. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein trekte seg i fjor frå alle tillitsverv i partiet etter påstandar om at han hadde kome med uanstendige forslag til ein 15-åring. Han skal også ha sendt hardporno til 15-åringen.

I februar i år vart ein Frp-politikar sikta for valdtekt av ein partikollega etter eit fylkesårsmøte i Rogaland.

Det er også meldt inn fleire andre tilfelle av seksuell trakassering.

Hevder Leirstein jobbet for å snu suspensjonssak mot FpU-er