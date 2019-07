To nordmenn omkom i trafikkulykke i Danmark

Det var i 11-tiden at politiet i Østjylland i Danmark ble varslet om en ulykke der en norsk registrert personbil kolliderte med et tog på Århus Letbane i Midtjylland, opplyser politiet i en pressemelding.

Ifølge politiet var en det en norsk familie på fire som satt i personbilen.

Politiinspektør Brian Voss Olsen i Østjyllands politi, opplyser til NRK at det satt to voksne og to barn i bilen. En far og en sønn mistet livet i sammenstøtet mellom bilen og toget.

De to andre som satte i bilen, er ifølge lokalavisen Aarhus en mor og en datter. Begge skal være utenfor livsfare, men er innlagt på sykehus i Aarhus.

Ingen passasjerer på toget skal ha kommet til skade.

En far og en sønn er bekreftet omkommet i en ulykke i Midtjylland Danmark. Foto: ØXENHOLT FOTO

Pårørende er varslet

Ifølge Voss Olsen ble det på bakgrunn av hendelsen iverksatt en massiv redningsaksjon der flere ambulanser og redningshelikoptre rykket til ulykkesstedet. Politiinspektøren beskriver området der ulykken skjedde «ute på landet» og uten stor trafikk.

Klokken 18 pågår det fremdeles en stor undersøkelse der havarikommisjonen er til stede, som også er standard ved slike ulykker.

Politidistriktet hvor personene involvert i ulykken er hjemmehørende, bekrefter overfor NTB at pårørende er varslet. NRK får bekreftet av operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, André Kråkenes, at familien er fra Buskerud.

Ane Lunde i Utenriksdepartementet skriver i en SMS til NTB at UD er kjent med at to norske borgere er omkommet i Danmark.

Ifølge politiet var det en norsk familie på fire som satt i bilen da ulykken skjedde. Foto: Per Øxenholt/ritzau Scanpix / NTB scanpix

Kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos opplyser til NTB at Kripos har vært involvert i varsling av pårørende.

Ingen passasjerer skadet

Årsaken til ulykken er fremdeles ikke kjent. Bilder fra ulykkesstedet viser at bilen ligger på siden av toglinjen, flere meter fra veien.

Strekningen der ulykken skjedde, åpnet i slutten av april. Ifølge lokalavisen er det ikke noen bom som går ned ved baneovergangen når toget kommer, kun blinkende lys. Om disse virket da ulykken skjedde er uvisst, skriver avisen. De skriver også at et bomsystem er i ferd med å bli installert på stedet.

Ingen passasjerer på toget skal ha kommet til skade, ifølge politiet. Foto: Per Øxenholt/ritzau Scanpix / NTB scanpix

Aarhus Letbane, kan minne om bybanen i Bergen og åpnet i desember 2017. Letbanen skal ha vært involvert i omkring 40 ulykker, skriver lokalavisen. Lørdagens letbanesammenstøt er den første med dødelig utfall.

Ifølge Danmarks Radio har det i de fleste av ulykkene vært motpartens skyld. Flere ganger har toget kollidert med andre kjøretøy.