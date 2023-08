To menn knivstukket på Grønland i Oslo

Klokken 22.53 meldte politiet i Oslo at en person var alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket ved Vaterlands bru på Grønland i Oslo

– Vi er i søk etter gjerningsperson/er, skriver Oslo politidistrikt på X/Twitter.

Noen minutter senere kom melding om en ny knivstikking et par hundre meter unna den første.

Begge de to personene betegnes som alvorlig, men ikke kritisk skadd. Begge ble lagt inn på sykehus, men at en av dem fikk dra derfra like etter midnatt.

– Det er ikke noe som tilsier at dette var tilfeldig, eller at dette er noe som er til fare for andre, sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Kristian Bjørberg til NRK.

Etterforsker bredt

– Vi fikk først melding fra området rundt puben Stargate om en mulig knivstikking. Da rykket vi ut med flere ressurser. Kort tid senere fikk vi melding om en ny knivstikking her ved Grønland torg, sier Bjørberg.

Politiet etterforsker om det er en sammenheng mellom de to hendelsene.

– Vi har gjort søk etter gjerningspersoner, og har hypoteser om at det kan være en sammenheng mellom dem eller om det er to forskjellige hendelser, sier Bjørberg.

Store politistyrker

NRKs reporter på stedet forteller om fire-fem patruljer som kom inn på Grønland torg, med skjold og verneutstyr. De spurte forbipasserende om de hadde sett noe.

Foto: Yasmin el Mousaoui / NRK

Etter hvert ble det klart at noe hadde skjedd nede på T-banestasjonen. En person ble kort tid senere hentet opp fra T-banestasjonen av ambulansepersonell og kjørt av gårde til sykehus.

Det er store politistyrker i området i jakten på gjerningspersonen eller personene.

– Vi har ingen konkrete mistenkte i de to sakene, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NTB natt til lørdag.