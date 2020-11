To koronavaksiner kan bli godkjent før nyttår, ifølge EU-kommisjonens leder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er det første skrittet for å få en vaksine på markedet, og EMA sier det kan gå så raskt med vaksinene fra Moderna og Biontech/Pfizer. Men bare dersom alt går uten problemer, sier Ursula von der Leyen.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) skal sikre vitenskapelig evaluering, tilsyn og overvåking av legemidler i EU.

Sjefen for Biontech sier de jobber for fullt i håp om snarlig godkjenning. Selskapet skal sende over nye opplysninger om vaksinene til europeiske tilsynsmyndigheter neste uke.

– Det er fremdeles en sjanse for at vi kan få godkjennelse fra USA eller Europa eller begge i år. Vi kan kanskje til og med begynne å levere vaksinen i desember, hvis alle samarbeider veldig tett, sier Ugur Sahin i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Begynner i det små

Von der Leyen understreker at det likevel ikke betyr at man kan starte massevaksinering med én gang.

– I begynnelsen vil det være snakk om små tall, de store mengdene kommer først senere, sier von der Leyen. Hun har tidligere antydet at omfattende vaksinering kan skje rundt april.

– Derfor har vi bedt medlemslandene ha planene klare for hvordan vaksinene skal rulles ut etter hvert som de begynner å komme, og for hvem som skal få dem først, sier hun og nevner blant annet helsearbeidere, ansatte i viktige yrker, eldre og personer med underliggende sykdommer.

Vil overbevise skeptikere

Vaksiner var et hovedtema da EU-landenes ledere møttes til videotoppmøte om koronakrisen torsdag kveld. Det arbeidet inkluderer å bidra med informasjon for å overbevise vaksineskeptikere.

– Tallet på dem som er skeptiske, øker. Vi må kommunisere verdien av vaksinene tydelig, sier EU-president Charles Michel.

– Det er både et spørsmål om å beskytte seg selv og om solidaritet, legger von der Leyen til.

Krav til hurtigtester

Et annet koronatema på møtet var testing, særlig å samordne krav til hurtigtester, slik at testresultater i ett land blir godtatt i et annet.

– Disse antigentestene er raskere og billigere enn PCR-tester, men de er også mindre nøyaktige. Det er viktig at de fanger opp over 80 prosent av smittetilfellene, sier kommisjonslederen. Hun påpeker at hurtigtestene er godt egnet når det er omfattende smitte.

De kan for eksempel brukes til å regulere utbrudd og for å overvåke utsatte grupper over tid, forklarer von der Leyen.

I tillegg vil EU-lederne igjen jobbe for samordning og gradvis letting av restriksjonene. Von der Leyen sier erfaringen fra i sommer viste at det kan gå galt dersom man åpner for raskt. Hun sier det er viktig å unngå nye smittebølger.

Budsjettkrangel

På torsdagens møte ble også Polen og Ungarns veto mot EUs budsjett diskutert kort helt i starten. Som ventet kom det ingen løsning på dette møtet.

– Det store flertallet er enige om den rettsstatsklausulen som ligger på bordet, men to land sier de ikke kan slutte opp om den. Vi fortsetter diskusjonene for å finne en løsning for alle, sier Michel.

Han minner om at klausulen – som åpner for å holde igjen utbetalinger til land som ikke respekterer rettsstaten – er en del av pakken stats- og regjeringssjefene ble enige om i sommer.

– Vi var enstemmige da, og det er viktig at vi står samlet om dette. Pakken er avgjørende for den økonomiske gjenreisningen, og vi trenger den så raskt som mulig, sier presidenten.

Det gigantiske gjenreisingsfondet på rundt 8.000 milliarder kroner er en del av budsjettpakken. Det skal bidra til å få fart på økonomien igjen etter koronakrisen.

(©NTB)