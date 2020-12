Tre fanger skal etter planen henrettes i føderale fengsler før Donald Trump går av som president 20. januar.

52 år gamle Lisa Montgomery skal henrettes 12. januar. Hun er dømt for å ha kidnappet og drept en gravid kvinne i 2004.

52 år gamle Cory Johnson skal henrettes 14. januar. Han er dømt for å ha drept sju personer i 1992 i forbindelse med narkooppgjør

48 år gamle Dustin John Higgs skal henrettes 15. januar. Han er dømt for å ha drept tre kvinner i 1996.

Alle tre skal henrettes etter at president Trump har brutt med en 130 år lang tradisjon om at en utgående president ikke gjennomfører føderale dødsstraffer.

Tidligere i desember ble to andre fanger henrettet i føderale fengsler, Brandon Bernard og Alfred Bourgeois.

De aller flest henrettelser i USA skjer i regi av delstatene. Den føderale regjeringen hadde ikke foretatt noen henrettelser siden 2003 da Daniel Lewis Lee ble henrettet 14. juli i år.

Så langt i år har den føderale regjeringen henrettet 10 personer. Det er den høyeste tallet på ett år siden 1896.

Utbrudd av covid-19

Lisa Montgomery fotografert i fengselet. Hun skal etter planen bli den første kvinnen som blir henrettet av den føderale regjeringen på 67 år. Foto: Lisa Montgomerys advokater

Torsdag og fredag denne uken ble det klart at Higgs og Johnson har fått covid-19, skriver AP.

Johnsons advokater sier at han er blitt smittet etter et utbrudd av sykdommen blant de dødsdømte fangene.

Nå krever advokatene at henrettelsen blir utsatt. De begrunner det med at sykdommen gjør det vanskelig for dem å kommunisere med Johnson og dermed jobbe for å få omgjort dødsdommen.

– Hvis regjeringen ikke trekker tilbake datoen for henrettelse, vil vi gå til retten, sier advokatene.

Justisdepartementet har så langt ikke kommentert advokatenes henvendelser.

Biden ønsker å avskaffe dødsstraff

Advokatene håper at ved å få utsatt henrettelsene, vil det føre til at klientene deres ikke blir henrettet i det hele tatt.

USAs påtroppende president, Joe Biden, har sagt at han er motstander av dødsstraff. Han har lovet å jobbe for å få straffemetoden avskaffet.

Men han har ikke sagt noe om hvorvidt han vil stanse fullbyrdelsen av eksisterende dommer når han tiltrer 20. januar.

Time skriver likevel at en utsettelse kan bety forskjellen på liv og død for de dødsdømte.

Det har brutt ut covid-19 blant de dødsdømte i det statlige fengselet i Terre Haute i Indiana. Foto: Michael Conroy / AP/NTB

Sier henrettelser er superspredere

Fengselsvesenet bekrefter overfor Time at «et antall innsatte har testet positivt for covid-19».

Advokatene til Johnson og Higgs sier at spredningen av koronaviruset i fengselet viser faren ved å gjennomføre henrettelser under en pandemi.

De viser til et utbrudd blant medlemmer av en gruppe som utførte en henrettelse i november. Minst åtte personer ble smittet under henrettelsen.

Inkludert familie, vakter, vitner, advokater og media kan flere hundre personer ha nærkontakt i forbindelse med en enkelt henrettelse før de reiser til sine hjemsteder i forskjellige delstater.

Langt høyere smitte i fengsler

Amerikanske fengsler er ofte overfylte med dårlig hygiene, nettopp de forholdene koronaviruset trives best under.

Nettstedet The Marshall Project samler inn tall og publiserer oversikter over koronasmitte i amerikanske fengsler.

Tallene viser at det per 15. desember hadde vært minst 276.235 positive tester blant innsatte.

Den siste uken var det 25.594 nye smittetilfeller, det klart høyeste siden starten av pandemien.

Så langt har minst 1738 innsatte mistet livet av viruset. Det betyr at risikoen for å miste livet av koronaviruset er klart høyere for innsatte enn for befolkningen ellers.

I en av de hardest rammede delstatene, Arkansas, er dødsraten tre ganger høyere for fanger enn befolkningen generelt. Enda verre er det i Ohio, der dødsraten er 3,5 ganger høyere.