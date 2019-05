To barn mistet livet i «hendelse» i Sheffield

Hva som har hendt, er ikke kjent, men det var tidligere i dag et stort politioppbud på stedet, som fortsatt er sperret av, melder BBC.

Fire barn ved bevissthet

Guttene på 13 og 14 år døde på sykehus. De andre fire barna som er i live er henholdsvis 11, 10, tre og sju måneder gamle.

Politiet i Sør Yorkshire forteller at de andre barna nå er ved bevissthet og legger til at de blir på sykehuset utover kvelden.

To personer, en 37 år gammel mann og en 34 år gammel kvinne er pågrepet.

Paul McCurry, overbetjent ved politiet i Sør Yorkshire, sier til BBC at politiet ikke jakter på flere i sammenheng med dødsfallene. Han forklarte at de regner dette som en isolert hendelse.

Politiet avviser spekulasjoner om at det skal ha vært skyting i huset eller i området.

En politibil er fortsatt på stedet ved Gregg House Road, i den nordengelske byen Sheffield.

– Dypt tragisk hendelse

Gill Furniss, Labour MP for Sheffield Brightside og Hillsborough, sier til BBC at hendelsen er dypt tragisk.

– Min sympati går til barna som har mistet livet og til de barna som nå blir tatt vare på ved Sheffields Children's Hospital, sier Furniss.

– Shiregreen-området i byen har et sterkt samhold men jeg vet at hele området nå er rystet av hva som har skjedd, sier hun.

Landet i skolegården

Luftambulansen i Yorkshire landet tidligere i dag i skolegården på Hartley Brook Primary Academy som ligger rett ved huset der de seks barna ble hentet ut fra i dag tidlig.

Skolen tett ved Gregg House Road skal ikke være involvert i hendelsen.

Aaron Brunskill, bor i området og forteller til BBC at folk han kjenner kom ut i gata ved 8-tiden lokal tid og så rundt 15 politibiler og fire ambulanser på stedet.

Han legger til at jeg vet det bor barn i dette huset, for jeg har sett dem komme tilbake fra butikken. Men det er alt jeg vet om saken.

Etterforsker dødsfallene

Etterforskere og spesialister oppholder seg i Gregg House Road-området for å finne ut hva som har skjedd. Sjefsinspektør Simon Palmer sier til Sky News at de jobber hardt for kunne si nøyaktig hvordan guttene døde.

Han sier politiet vil bli på stedet for å snakke med naboer om hva de har sett og berolige de som bor der.

– Jeg forstår at hendelsene denne morgenen har skaket opp folk i området, men jeg vil gjerne få berolig beboerne med at det ikke er noe som truer dem, sier Palmer ifølge Sky News.