TMZ: Kim Kardashian og Kanye West skilles

Kjendisparet har vært gift i sju år. Kim Kardashian ber om delt omsorg for deres fire barn, sa talspersonen for Kardashian, Kim Welder, fredag. Det skriver New York Times.

Hun vil ikke utydpe nærmere hva som er årsaken til at det berømte paret, som også er kjent som «Kimye», nå skal skilles.

Ryktene om en skilsmisse har svirret i flere uker. I september ble det også kjent at TV-serien Keeping Up With The Kardashians legges ned etter 14 år og 20 sesonger.

Kanye West var sist aktuell som presidentkandidat under høstens valg, men erkjente nederlag etter å ha kun fått i underkant av 50.000 stemmer.

Ekteparet West/Kardashian ble i 2016 kåret til å være noen av de mektigste personlighetene på internett.

Kanye West har gjort stor suksess som rapper etter solodebuten i 2004. Han er blant verdens mestselgende artister, ifølge Store Norske leksikon.

Kim Kardashian er del av en større sosietetsfamilie som blant annet har hatt flere realityprogrammer på tv. Hun ble for alvor kjent etter at en privat sexvideo ble lekket i 2007.

Samme år hadde Kardashian-familiens tv-serie «Keeping Up with the Kardashians» premiere på tv-kanalen E!.