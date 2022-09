Tjelta, Rudjord og Skarbø svarer på kvinnehelse-kritikken

Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø kommenterer kritikken mot dem og skuespiller Pia Tjelta i siste episode av podkasten «Synnøve og Vanessa».

Episoden har tittelen «To vrak».

– Bare for å avklare det en gang for alle – vi har aldri ment at skjønnhetsbehandlinger er kvinnehelse, sier Synnøve Skarbø i podkasten.

– Vi vil si unnskyld til alle vi har skuffa og såret, fortsetter hun.

De hevder at det ved en feil ble sendt et utkast av en pressemelding til VG. Pressemeldingen inneholdt sitater som ikke var godkjente.

– Jo mer vi sier, jo mer vil denne debatten spore av. Og det er det siste vi vil, sier Rudjord.

– Det har vært en grusom uke, sier hun videre.

– Tabbe

Duoen sier at de ønsket å tilby behandlinger som ikke var på markedet i Norge, eller som var vanskelig å få tilgang på i det offentlige, som handler om helseutfordringer for damer.

– Det var vi så stolt av at vi ikke klart å la vær å snakke om. Og det var en tabbe, sier Skarbø.

Hun sier de har lest gjennom så å si alt som har blitt skrevet til og om dem de siste dagene.

– Tro meg, vi har tatt til oss alt, sier Skarbø.

Også Pia Tjelta uttaler seg torsdag. Hun sier unnskyld på egen Instagram-konto.

Pia Tjelta erkjenner at hun hadde et særskilt ansvar. Foto: Agnete Brun / Maipo Film/NRK

– Hvor feil går det an å ta? Veldig. Går det an å rette opp i feil man gjør? Jeg håper det, skriver Tjelta på Instagram.

Hun sier hun har brukt uka på å erkjenne at hun som synlig profil i offentligheten har et særskilt ansvar, spesielt overfor sårbare grupper.

– Derfor valgte jeg å trekke meg. Jeg er lei meg for at jeg ikke så mitt ansvar tydelig nok, skriver hun videre.

Pia Tjelta unnskyldte seg på Instagram torsdag. Foto: Instagram

Trakk seg fra samarbeidet

Tirsdag ettermiddag sendte trioen ut en pressemelding hvor de opplyser at de trekker seg fra samarbeidet med skjønnhetsklinikken Nomi Oslo.

Da hadde det gått seks dager siden de sendte ut pressemelding og stilte opp i et lanseringsintervju i Dagens Næringsliv hvor de lanserte klinikken.

Skjønnhetsgründerne ble raskt kritisert for å blande begrepet «kvinnehelse» sammen med tilbud om fettreduksjon, hårfjerning og hudbehandling.

– Vi er lei oss for måten begrepet kvinnehelse ble brukt i forbindelse med lanseringen. Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen, skrev Rudjord, Skarbø og Tjelta i pressemeldingen tirsdag.

De tre har så langt ikke svart på gjentatte intervjuforespørsler fra NRK. De varslet i pressemeldingen tirsdag at de ville «utdype sine avgjørelser på et senere tidspunkt».

Ansvarlig lege Karim Sayed tar over aksjene og de økonomiske forpliktelsene i selskapet.