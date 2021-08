«Jeg har blitt gjort oppmerksom på enkelte gutter som sitter på intime bilder av en jente. Bildene er tatt uten at hun visste om det og oppbevares uten hennes samtykke. Navnet på guttene står skrevet bak dette brevet»

Dette postet artisten Tix, eller Andreas Haukeland, på sin instagram-profil søndag kveld.

I en rekke tekstplakater delt på storyen hans, skriver han at hvis disse bildene kommer på avveie, så kommer han til å gjøre følgende:

1. Dele navnene deres.

2. Kontakte familiene deres.

3. Vie noen minutter av tiden min hvert år fremover for å finne ut hvor dere til enhver tid jobber. Dermed ta kontakt med alle deres fremtidige arbeidsgivere de neste 10 årene, og fortelle hvilke ansatte som representerer bedriften deres.

– Jeg ble oppringt av en bekjent og orientert om situasjonen, forteller Haukeland til NRK når han blir spurt om hvordan han ble gjort kjent med saken.

Han vil ikke gi NRK kontaktinformasjonen til jenta, så vi har ikke fått verifisert historien ytterligere enn det Haukeland forteller.

Hun skal være komfortabel med at historien blir delt anonymt, forteller han.

Som å «si fra til de voksne»

Haukeland sier at årsaken til at han har valgt å engasjere seg i denne saken, og dele den offentlig, er at han vil bruke plattformen sin til å gjøre en forskjell, og stå opp for noen som trenger det.

Jenta skal ikke ha gått til politiet med saken. Haukeland mener hendelsen ikke ville blitt prioritert raskt nok av politiet – før det var tilstrekkelig bevis på at bildene var spredt. Og da ville skaden allerede ha skjedd, ifølge artisten.

– Jeg har stor respekt for politiets arbeid i slike saker, men problemet er at å true med å gå til politiet kan være litt som å true med å «si fra til de voksne». Det funker ofte ikke, sier Haukeland.

– En viktig kamp

Han sier han er tryggere på at guttene ikke kommer til å spre bildene videre nå.

Artisten sier han har vært i kontakt med dem etter at han postet saken på Instagram. Navnene har han foreløpig ikke offentliggjort.

– De er gjort oppmerksomme på alvoret i situasjonen og kjenner til konsekvensene. Samtidig har jeg vært tydelig på at jeg har forståelse for at man kan drite seg ut, men at det fortsatt ikke er for sent å gjøre det rette, forteller han til NRK.

Artisten forteller at han også valgte å ta debatten offentlig, så saken ikke skulle gå under radaren.

– Dette er en viktig kamp for hundrevis av jenter som har vært utsatt for det samme, og som vanligvis må kjempe disse kampene alene. Jeg ønsker å stå med dem, og være tydelig på at slik atferd ikke tolereres av fellesskapet, sier Haukeland.

Kan ødelegge for etterforskninger

– Dersom man er utsatt for uønsket bildespredning, bør forholdet anmeldes til lokalt politi. Alle politidistriktene har egne nettpatruljer som barn, ungdom og voksne kan ta kontakt med, sier Renate Ytterdal.

Hun er politiførstebetjent ved seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos.

Politiførstebetjent i Kripos, Renate Ytterdal. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Kripos og resten av politiet er kritiske til at enkeltpersoner eller grupper driver egne etterforskninger og offentliggjør navn på personer de mener står bak kriminalitet, forteller hun til NRK.

Ytterdal sier også at «privatetterforskninger» kan forhindre og ødelegge pågående etterforskninger politiet har. Fremgangsmåtene disse sidene eller personene bruker for å innhente bevis kan være ulovlige, og gjøre at det de finner ikke kan brukes i norske rettssaler.

Vil ikke ha gapestokk

– Det jeg synes er positivt her, er den åpenbare avstanden Haukeland tar fra slike handlinger. Han viser tydelig at dette ikke er noe man aksepterer. Det kan bety noe for hvordan de som følger ham opptrer, sier Ytterdal.



Men hun sier politiet ikke ønsker gapestokkjustis i Norge.

– Vi har rettsprosesser der man blir gitt muligheten til å forklare seg, og man blir dømt etter et lovverk der alle behandles likt. Det er uheldig om noen selv kan bestemme om andre skal straffes, og hvilken måte de skal straffes på.

– Klarer ikke ta alt

Men Ytterdal erkjenner at ressurssituasjonen i politiet er utfordrende, særlig fordi de får inn så mange slike saker som denne.

– Da klarer man dessverre ikke ta alt. Det er grunnen til at vi velger å fokusere mye på forebyggende arbeid.

Ifølge Ytterdal kan det allikevel være gunstig å anmelde. I noen tilfeller blir saker store, fordi offeret ikke sier ifra.

– En annen ting er at om saken ikke ender med en domfellelse, så vil jo vedkommende allikevel ha denne anmeldelsen registrert på seg til senere, sier Ytterdal.

– Hva tenker du om at noen velger å ikke gå til politiet med sånne saker?

– Jeg tør ikke spekulere på hvorfor noen ikke gjør det. Kanskje føles det som en høy terskel, og at saken ikke er alvorlig nok, sier politiførstebetjenten.

Hun legger til at det også i noen tilfeller ikke trenger å være saker der politiet må involveres, men at det kan løses gjennom megling og samtaler med foreldre, lærere eller andre.

– Et stort problem

– Jeg skjønner godt hvordan han tenker, men samtidig kan man ikke ta loven i egne hender, sier Hans Marius Tessem.

Han leder Slettmeg.no, som er en gratis råd – og veiledningstjeneste for mennesker som føler seg krenket på nett.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Han sier også det er bra at Tix bruker plattformen sin til å tale mot spredning av intime bilder uten samtykke, men synes ikke fremgangsmåten er helt heldig.

Ifølge Tessem er det et stort og vanlig problem at det tas og oppbevares intime bilder mot noens vilje. Og han tror det er en sak med store mørketall.

– Vi opplever også at mange kontakter oss før de kontakter politiet i slike saker. Den vanligste årsaken er at ting ofte ikke er så svart hvitt. De vil løse saken, men vil ikke nødvendigvis involvere politiet, forteller Tessem.