På den ene siden: Brennende engasjement for strømpriser og hvem som skal ha makten over «det norske arvesølvet».

På den andre siden: Knusktørr juss om grunnlovsmessigheten av et stortingsvedtak.

Her er fem spørsmål og svar om hva saken egentlig handler om.

Advokatene Kjell Brygfjeld og Bent Endresen har ført Acer-søksmålet i Høyesterett på vegne av Nei til EU. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Hva er stridens kjerne?

I 2018 godkjente Stortinget at regler fra EU som omhandler kraft skulle gjelde for Norge. Stortinget bestemte dette med over halvparten av stemmene.

Acer-saken handler kort sagt om denne beslutningen var i strid med Grunnloven eller ikke.

På den ene siden står saksøker, organisasjonen Nei til EU. De mener Norge ga fra seg så mye myndighet til EU, at det skulle vært stemt over med tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Vedtaket fra 2018 er derfor ugyldig, mener Nei til EU.

Staten på sin side mener at det kun var behov for alminnelig flertall og at vedtaket står seg.

Så langt har Nei til EU tapt i både tingretten og lagmannsretten. Begge rettsinstanser har ment at Stortinget godkjente en «lite inngripende» myndighetsoverføring og at alminnelig flertall derfor var tilstrekkelig.

I september la partene for siste gang frem sine argumenter, da saken ble behandlet i Høyesterett.

Dersom Nei til EU har overbevist landets øverste rettsinstans om at vedtaket er grunnlovsstridig, vil dette få uante konsekvenser.

Hva er Acer?

EUs tredje energimarkedspakke er navnet på den omstridte samlingen av regelverk som ble godkjent av Stortinget i 2018. Den omtales gjerne som «Acer».

Acer er EUs energibyrå. Byråets oppgave er å legge til rette for samarbeid mellom EU og EØS-landene om energiregulering. Acer skal sørge for at landene overholder de forpliktelsene som følger av energimarkedspakken.

Ved eventuell uenighet mellom landene, kan Acer fatte vedtak. Vedtaket vil sendes Reguleringsmyndigheten for energi (RME) via kontrollorganet ESA, som igjen sørger for at aktørene på det norske kraftmarkedet overholder reglene.

Blir strømprisene dyrere med Acer? Nei til EU mener ja. Foto: Paul Kleiven / NTB

Hvorfor har Nei til EU saksøkt staten?

Så hvorfor er Nei til EU så engasjert i hvorvidt Stortinget har stemt med riktig flertall?

Norge har stor tilgang på billig kraft. Nei til EU mener det er uheldig for Norge å gi fra seg kontrollen over dette «arvesølvet» til EU. De ønsker heller at man beholder nasjonal kontroll med måten kraftutveksling skjer.

Særlig ett aspekt ved debatten engasjerer folket: Strømprisene.

Ifølge Nei til EU blir strømmen nemlig dyrere med Acer. De peker på at byrået tilrettelegger for at markedet skal styre alt og strømmen flyte fritt. At vi eksporterer kraft ut av landet, innebærer høyere, europeiske strømpriser her hjemme, mener organisasjonen.

Arbeiderpartiet, som sa ja til Acer, mener at Norge ikke har gitt fra seg eierskap over energipolitikken. De er også klare på at strømprisene styres av andre forhold, som forbruk, vær og temperaturer, og at Acer ikke har noen påvirkning. Ved å si nei kunne man komplisert det nordiske kraftsamarbeidet og satt Parisavtalen på spill, mener partiet.

Slik har Norge blitt tettere koblet på Europa med kraftkabler Norge er en del av et kraftmarked som er knyttet til Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Polen, Russland, Nederland og Baltikum med kabler. Målet er å jevne ut prisforskjeller og å styrke energisikkerheten. Første utenlandskabel En høyspent kraftlinje overfører kraft fra Sør-Trøndelag til Jämtland i Sverige for første gang. Siden er flere linjer blitt bygget ut til Sverige og Finland.

Sjøkabel mellom Norge og Danmark Sjøkablene Skagerrak 1 og 2 ble installert sommeren 1976 og 1977. Overføringskapasiteten var på 500 megawatt. Siden har Norge fått to nye kabler til Danmark i 1993 og 2014.

Frislipp i kraftmarkedet Kraftmarkedet ble åpnet opp med energiloven. Prisene for kraft skulle styres av tilbud og etterspørsel.

Norden får felles kraftbørs Sverige og Norge dannet en felles kraftbørs, som Finland og Danmark senere koblet seg på.

Kabelen til Nederland åpner Kabelen Nordned mellom Norge og Nederland åpner i april 2008. Kapasiteten er på 700 megawatt.

Kraftig økt overføring til Danmark Den fjerde kabelen, Skagerrak 4, åpnet mellom Kristiansand og Tjele i Danmark på tampen av året. Da økte overføringskapasiteten mellom landene fra 1000 til 1700 megawatt.

To nye kabler vedtatt Solberg-regjeringen vedtar å bygge en kabel til Tyskland og Storbritannia, hver av de på 1400 megawatt.

Tyskland-kabelen åpner I desember startet prøvedriften av Nordlink som går mellom Sør-Norge og Tyskland. Siden mars 2021 har kabelen vært i vanlig drift. Kapasiteten er på 1400 megawatt.

Kabelen til Storbritannia åpner Kabelen mellom Suldal i Rogaland og Newcastle i Storbritannia åpnet i oktober 2021. Overføringskapasiteten er på 1400 megawatt. Vis mer

Hvorfor er saken i Høyesterett?

Høyesterett behandler kun et mindretall av saker som ankes. Saken må gjelde spørsmål som har en større betydning eller av andre grunner er særlig viktig å få avgjort i øverste instans.

Fordi saken handler om Grunnloven og avtaler Norge er bundet av gjennom internasjonalt samarbeid, er den vurdert som spesielt viktig.

Dessuten behandles saken i plenum, noe som betyr at alle dommerne i Høyesterett er med å avgjøre saken. Dette skjer kun for de aller viktigste rettsspørsmål.

Hva skjer videre?

Tirsdag neste uke blir saken altså endelig avgjort.

Dersom Nei til EU taper i siste instans, betyr dette at vedtaket fra 2018 er gyldig.

Siden 2018 har det vært en oppdatering av EUs regelverk på energifronten. Denne uken sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Nationen det er mulig for Norge å si ja til hele eller deler av EUs fjerde energimarkedspakke. Dette vil kunne gi Acer mer makt.

Vinner derimot Nei til EU, så vil dette kunne få betydning for EØS-samarbeidet. Norge har aldri tidligere stått i en situasjon der gjennomføring av regler fra EU har måttet repareres. Derfor vet man lite om hvordan staten skal håndtere det dersom Nei til EU får medhold.

En seier vil også bety at EU-motstandere på Stortinget blir mektigere når lignende store saker skal stemmes over i framtiden.