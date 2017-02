Tine varsler Økokrim om mulige lovbrudd

Saken oppdateres

Selskapet opplyser i pressemeldingen at de er blitt gjort oppmerksom på flere forhold som kan være straffbare.

Forholdene er nå varslet inn til Økokrim.

Det er Tines leverandørrelasjoner i perioden 2011–2015 som nå skal granskes.

– Tine ser svært alvorlig på de opplysningene som er fremkommet. Vi ønsker åpenhet rundt saken og vil bistå Økokrim med all tilgjengelig informasjon. Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, skriver konsernsjef i Tine Hanne Refsholt i pressemeldingen.

Økokrim bekrefter i en pressemelding at de har mottatt en henvendelse fra Tine om mulige lovbrudd.

Eies av bøndene

Tine er organisert som et samvirkekonsern, som er eid av rundt 11.400 medlemmer og 9000 samvirkegårder.

Eierne får sin del av resultatet gjennom betalingen de får for melken de leverer.

Samvirket som eies av bøndene la denne uken fram et resultat der bunnlinjen viste et overskudd på 1,86 milliarder kroner før skatt. Det er 283 millioner mer enn året før og det beste resultatet konsernet har oppnådd «på år og dag», ifølge Nationen.

Styret i Tine gikk inn for at rundt halve overskuddet, 963 millioner kroner, skal føres tilbake til bøndene i form av en etterbetaling på 66 øre per liter levert melk. Det betyr i gjennomsnitt 112.000 kroner per bonde.