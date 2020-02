Tinder-offer får støtte på Stortinget

I morgen starter en rettssak der fire banker krever et millionbeløp tilbake fra en kvinne som ga fra seg et kredittkort til den såkalte Tinder-svindleren.

VG publiserte i fjor saken om mannen som forførte og svindlet unge kvinner for millioner.

Cecilie Fjellhøy sier hun trodde kjæresten var i livsfare og tok opp forbrukslån for å hjelpe ham. Nå kreves hun for 1,2 millioner kroner.

– Han var jo kjæresten min. Og da ba han meg om han kunne bruke min identitet da, eller mitt kort, forteller Fjellhøy til NRK.

To måneder etter at de møttes ga hun kjæresten et kredittkort.

– Når du er i den situasjonen, og alt er så kaotisk, og du føler virkelig at han er i livsfare, så er dine tanker på disse truslene og det å redde han, sier Fjellhøy.

Truet?

Den såkalt Tinder-svindleren Simon Leviev har erkjent straffskyld, og sitter nå fengslet for tyveri og svindel i Israel,

Samtidig møter Fjellhøy bankene Norwegian Bank, Brabank, Instabank og Nordea i Nedre Romerike tingrett på onsdag.

Det avgjørende i retten blir om Fjellhøy ble truet da låneopptakene ble gjort. I så fall er avtalen Fjellhøy gjorde med bankene ikke bindende. Gjensidige kom til denne konklusjonen da de fjernet et krav mot Fjellhøy på 200.000 kroner. Men fire andre banker har altså stevnet Fjellhøy.

I retten vil Fjellhøy og hennes advokater også hevde at forbrukslånsbankene ikke drev skikkelig kredittsjekk.

I sluttinnlegget til retten skriver Hilde Larsson, som representerer Instabank, Brabank og Nordea, at «det ikke er sannsynliggjort at kredittavtalene ble inngått for å unngå trusler som ga grunn til å frykte for noens liv,» skriver VG.

SV: Dypt urettferdig

Cecilie Fjellhøy og interesseorganisasjonen Gode betalere møtte i dag SVs medlem i justiskomiteen som mener svindelofre har for lite rettsvern.

– Det er dypt urettferdig at de som har blitt utsatt for denne typen svindel selv må betale erstatning, selv når gjerningspersonen kanskje til og med er dømt og sitter i fengsel, sier Petter Eide til NRK.

SV ønsker at ofre for svindel skal få et bedre vern i finansavtaleloven.

Eide presiserer at han ikke tar noen stilling til sivilsaken som Fjellhøy skal møte i retten for, men sier han synes det er bra at hun har stått fram med sin historie.

Men hva svarer Fjellhøy til dem som mener hun har vært i overkant naiv?

– Samme tanker har jeg hatt mange ganger når man ser og hører om svindel. Og at man kalles dum og naiv. Men denne saken er veldig spesiell, svarer Fjellhøy til NRK.