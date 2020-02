Høyres valgkomite har enstemmig gått inn for å innstille Jan Tore Sanner som første nestleder i partiet. Tina Bru er innstilt som andre nestleder, og erstatter med det Bent Høie som nestleder.

Ingen utenom partileder Erna Solberg var fredet av valgkomiteen da de skulle velge Høyres nye ledelse.

I desember i fjor signaliserte Sanner overfor NRK at han ønsket å fortsette som nestleder i regjeringspartiet, til tross for at valgkomiteen hadde åpnet for å vrake ham. Nå har han fått fornyet tillit fra komiteen.

Den andre av Høyres to nestledere, Bent Høie, har allerede gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg på partiets landsmøte i 2020. Han blir ny fylkesmann i Rogaland i 2021.

Tina Bru ble olje- og energiminister i januar. Nå kan hun også bli nestleder i Høyre. Ifølge Stavanger Aftenblad har partiets valgkomite innstilt henne som erstatter for Bent Høie, som ikke tar gjenvalg på landsmøtet i 2020. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

Delt om kvinneutvalg

Bru sitter allerede i partiledelsen som leder for Høyres kvinneforum, men nå skal hun erstatte Bent Høie som nestleder.

Derfor må det også velges ny leder i Høyres kvinneforum på landsmøtet i mars.

Her har valgkomiteen vært delt i sin innstilling mellom de to trønderne Guro Angell Gimse (48) og Mari Holm Lønseth (28). Det blir opp til landsmøtet å velge hvem av dem som skal få vervet.

Den av dem som velges kommer til å få fast plass i Høyres arbeidsutvalg.

Historisk bunnivå

Tirsdag ble det kjent at Frp hopper frem og at de tre partiene som er igjen i regjering når et historisk bunnivå, i NRKs og Aftenpostens første måling etter regjeringsexiten.

Høyre ramler 4,1 prosentpoeng fra 22,4 til 18,3 og er denne målingens store taper.

Både posisjonen som landets nest største parti, og som største parti på borgerlig side er nå reelt truet. Av henholdsvis Senterpartiet og Frp.

Selv om Høyre faller på målingen, viser den også at flere velgere vil ha Erna Solberg som statsminister enn Ap-leder Jonas Gahr Støre.

På spørsmål om hvem som er best skikket til å være statsminister, gir 48 prosent av velgerne tommel opp for Solberg, mens Støre får støtte fra 31 prosent. Avstanden mellom de to har økt etter at regjeringen raknet i tidligere i år.