Tiltalt for IS-deltakelse: I dag forteller hun sin historie

Den norsk-pakistanske kvinnen har sittet fengslet siden hun kom til Norge med sine to barn, men ble løslatt bare dager før rettssaken.

De første fire dagene av rettssaken i Oslo tinghus er satt av til den tiltale kvinnens forklaring.

Kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus har tidligere sagt at hun kommer til å forklare seg inngående om sin tid i Syria.

– Hun er i alle fall villig til å dele alle opplysninger som hun har om saken, og besvare alle spørsmålene som dommerne og aktørene for øvrig har. Hun har aldri vært i retten før, dette er en ny opplevelse for henne, sier Nordhus.

NRK møtte den terrortiltalte kvinnen i Al Hol-leiren i Syria i 2019. Foto: Christine Svendsen / NRK

13 avhør med PST

Tiltalen mot henne er i stor grad basert på opplysninger hun selv har kommet med i avhør med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Likevel nekter hun straffskyld for deltakelse i en terrororganisasjon – ekstremistgruppa IS.

Kvinnen har forklart seg inngående i en rekke avhør med PST og politiet i Oslo, totalt 13 stykker. Forsvarer Nils Christian Nordhus har tidligere sagt til NRK kvinnen også har gitt opplysninger som strekker seg langt utenfor hennes egen sak.

– Hvor viktig er disse opplysningene for norske myndigheter?

– Vi mener de er viktige for oppklaringen av hennes egen sak, i det minste. Hvorvidt de også er viktige også for andre saker er vanskelig for meg å uttale meg om, all den tid jeg ikke har innsyn i andres straffesaker enn hennes.

Nordhus påpeker at kvinnen kom til Syria før det såkalte «kalifatet» ble opprettet, og også etter. Hun har også vært i interneringsleiren Al-Hol, som også har sterk IS-tilknytning.

– Jeg tenker at hennes historie er viktig, og vil bety noe, også utover hennes egen sak.

Den 30 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa Den islamske staten. Aktoratet mener hun la forholdene til rette for at hennes IS-ektemenn kunne krige, ved at hun passet barn og gjorde oppgaver i hjemmet. Forholdene hun er tiltalt for har en strafferamme på seks år i fengsel.

I april 2012 brukte kvinnen nikab for første gang, fortalte hun i en kort scene i en Brennpunkt-dokumentar. Foto: NRK

Har droppet nikaben

Kvinnen nekter straffskyld, og hevder hun har tatt avstand fra Den islamske staten. Forrige uke kunne NRK fortelle at kvinnen ikke lenger bruker det heldekkende ansiktsplagget nikab.

At kvinnen fikk hjelp av norske myndigheter til å komme seg hjem fra Syria, førte til regjeringskrise – og at Frp gikk ut av regjering.

Statsminister Erna Solberg uttalte at de ikke ønsket å hente hjem IS-kvinner, men at hensynet til kvinnens eldste barn veide tyngre. Hun sa det var et moralsk dilemma at gutten «kunne dø på regjeringens vakt».

Det er uaktuelt for henne og Nordhus å uttale seg om helsetilstanden til gutten. Som for alle andre nordmenn er den underlagt strenge taushetsregler. Den blir heller ikke tema under rettssaken, har statsadvokat Geir Evanger fastslått overfor NRK.