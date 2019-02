Tiltalt etter å ha syklet i kollektivfeltet: Frikjent i tingretten

I fjor høst ble han stoppet av politiet fordi han skal ha hindret trafikken på Mosseveien. Han nektet å godta boten på 7.000 kroner.

54-åringen er en ivrig syklist og har syklet til jobben i Oslo fra Kolbotn i 10 år.

– Jeg synes ikke den angivelige forseelsen min står i samsvar med reaksjonen fra politi og påtalemyndighet. Jeg følte meg som en simpel forbryter på tiltalebenken i dag, sa Ivar Grøneng til NRK etter rettsaken.

Nå er han frifunnet i Oslo Tingrett og retten har også funnet at han skal tilkjennes erstatning for saksomkostninger på 8.320 kroner.

Ivar Grøneng måtte møte i retten for ikke å ha betalt boten han fikk i fjor høst. Politiet påla Grøneng å flytte seg fra kollektivfeltet på Mosseveien. Det oppsto en diskusjon og politimannen valgte å gi et forelegg.

Vinket inn av politiet

Han syklet i kollektivfeltet, på strekningen mellom avkjøringen til Ormsundveien og Ulvøybrua. Det er snakk om cirka 800 meter.

Politimannen mente han hindret trafikken og ba Grøneng om å flytte seg fra kollektivfeltet til en gangvei i nærheten.

– Som jeg ser det er han en blokk for trafikken i kollektivfeltet. Fordi en gang- og sykkelvei finnes, måtte jeg til slutt pålegge ham å flytte seg ned på gangveien, sa politioverbetjent Inge Frydenlund i retten 12. februar.

Aktor Cristina Bonde sier til NRK at hun har mottatt dommen og at de nå vil gjøre en vurdering på om den skal tas til følge, eller ankes.

– 15 sekunders forsinkelse

Advokatfullmektig Caroline Holst Kavli påpekte i sitt sluttinnlegg at det er snakk om en forsinkelse av trafikken på Mosseveien på 15 sekunder. Hun sier dommen i saken er veldig viktig.

– Jeg synes det er helt riktig resultat og jeg synes det var en veldig viktig dom. Så jeg er veldig glad for at vi fikk medhold i denne saken, sier hun til NRK.

Boten ville ha vokst fra 7.000 kroner til 8.500 pluss saksomkostninger, om politiet hadde fått medhold i straffesaken mot 54-åringen.

Kavli sier hun blir overrasket om påtalemyndigheten velger å anke saken.

Advokatfullmektig Caroline Holst Kavli mente i retten at det ikke er bevist at det fantes noe trygt alternativ til kollektivfeltet 54-åringen brukte denne septemberdagen 2018.

– Jeg mener at denne dommen ivaretar rettssikkerheten til alle som ferdes i trafikken, både syklister og billister, da det sendes et klart signal om at politiet ikke står fritt til å anmelde syklister når man mener at syklisten burde ha anvendt en annen rute.

Dødsulykke på Mosseveien i 2017

Denne strekningen er en av Oslos farligste områder for syklister.

61 år gamle Torkel Falch mistet livet da han syklet fra jobb. Falch, som hadde syklet til jobb i 20 år, døde momentant da han ble påkjørt av en trailer på Mosseveien ut av Oslo 29. mars 2017.

Politiet hadde video av hendelsen, og førerkortet til vogntogsjåføren ble ikke beslaglagt. Saken ble henlagt på bevisets stilling.

29. mars i fjor var Torkel Falch på vei hjem fra jobb på Mosseveien, ut fra Oslo. Han havnet under traileren og omkom momentant. Foto: Tiper, Tipser / NTB scanpix

– Positive til frikjennelsen

Syklistenes Landsforening har engasjert seg i saken mot Ivar Grøneng. Generalsekretær Morgan Andersson er glad for frikjennelsen.

– Vi var redd for at en eventuell domfellelse ville skape en uheldig presedens. Ikke bare for syklister, men også i større grad en utrygghet for hvor vi kan sykle. Vi ser veldig postitivt på at han er blitt frikjent, sier Andersson.

– Hva vil dommen ha og si for fremtiden?

– Den fører til at man i lignende situasjoner vil kunne se på dommen og se på utfallet og bruke det som presedens dersom tilsvarende skulle skje i fremtiden. Vil vil få flere syklister i fremtiden, det er også villet politikk og nasjonale mål om at vi skal få flere syklister. Flere skal bytte bilen med sykkel.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening ser positivt på at mannen er frikjent. Foto: Håvard Ronæs Lagesen

.

LES OGSÅ: Granska 11 tunnelar etter dødsulukke – alle er farlege for syklistar

Flere syklister havner i alvorlige ulykker