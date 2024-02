Tiltale: Teipet fast, boret med drill og voldtatt

En mann skal ha blitt kledd naken, barbert og teipet fast til stol med gaffateip. I tillegg fikk han to hull boret i beinet, flere slag, spark, hodet under vann og dødstrusler.

Men tiltalen stopper ikke der. Én av mennene er også tiltalt for å ha voldtatt mannen, ved å tvinge ham til å utføre oralsex.

– Han erkjenner straffskyld for samtlige poster, utover det ønsker jeg ikke å si noe før han har forklart seg i retten, sier advokat Petar Sekulic som forsvarer mannen med voldtektstiltalen mot seg.

FORSVARER: Petar Sekulic er advokat for en av de tiltalte.

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen. Det var natt til 11. juli i 2022 de tre tiltalte skal ha holdt mannen fanget i et hus i Oslo.

– Tiltalen gjelder grov vold, frihetsberøvelse og grove trusler, og for en av de tiltalte voldtekt, mot én fornærmet. I tillegg er det tatt ut tiltale mot to av de tiltalte for overtredelser av narkotikalovgivningen. Det er etter påtalemyndighetens syn tale om en svært alvorlig tiltale, sier politiadvokat Mona Byrkjedal i Oslo politidistrikt til NRK.

Flere brudd

Mannen ble påført omfattende sårskader og måtte sys. Han fikk blåmerker og hevelser, flere større skrubbsår etter å ha blitt slept utendørs og ned en trapp. Han fikk også brudd i kinnbeinet og hånden og akutt posttraumatisk lidelse, ifølge tiltalen.

SEKS DAGER: Det er satt av seks dager til saken i Oslo tingrett fra mandag 5. februar. Foto: Jil Yngland / NTB

Bistandsadvokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad ønsker ikke å kommentere saken før den skal opp i retten.

De tre tiltalte mennene skal ha holdt mannen fast med bruk av gaffateip og trusler.

«Hent øksa»

«Om han kontaktet politiet, skulle hele familien hans utslettes», står det i tiltalen.

Prisen for å unnslippe var en halv million kroner, ifølge tiltalen. «Hent øksa» og trusler om å kutte av fingrene og bore gjennom kneskålen hans, er også noe mennene må svare for.

En av dem snakket, mens den andre holdt fast og tredjemann filmet.

OSLO 2022: Det var i et hus i Oslo 11. juli 2022 hendelsene skjedde. Her er Oslo i februar samme året. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

– Tiltalen er tatt ut på bakgrunn av en samlet vurdering av bevisene i saken. Deler av hendelsesforløpet er filmet, det er gjort en rekke tekniske undersøkelser i saken, i tillegg til at de involvertes forklaringer vil være viktige, sier Byrkjedal.

Kokain, MDMA, cannabis

Også den eldste mannen som er i 30-årene innrømmer vold, frihetsberøvelse og trusler. Han er i tillegg tiltalt for grov narkotikaovertredelse for oppbevaring av ulike typer narkotika og heleri av 17.000 kroner.

FORSVARER: Gard Lind-Iversen forsvarer den eldste av mennene. Foto: Advokatfirmaet Storrvik

– Han erkjenner straffskyld for tiltalen i sin helhet, med unntak av deler av gjerningsbeskrivelsen i det som gjelder volden. Kjernen i det er at han ikke har vært med under hele voldshendelsen, sier forsvarer Gard Lind-Iversen.

Lind-Iversen vil ikke gå inn på motivet før rettssaken starter, men svarer at både de tiltalte og fornærmede er bekjente.

Tredjemann som er tiltalt nekter straffskyld.

– Han nekter straffeskyld på alle punkter, men vedgår å ha vært på åstedet da handlingene ble begått, sier forsvarer Olle Nohlin.

FORSVARER: Advokat Olle Nohlin. Foto: Matrix Advokater

Politiadvokaten sier foranledningen til voldshendelsene sommeren 2022 vil bli belyst i retten.

– Fornærmede hadde en form for bekjentskap til en eller flere av de tiltalte fra før. Hvorvidt det var en foranledning eller konflikt mellom partene, vil være tema under bevisførselen i retten, sier Byrkjedal.

Det er satt av seks dager til saken i retten, fra mandag 5. februar.