Tilsynsutval skal vurdera høgsterettsdommar Skoghøy

I eit brev til utvalet viser høgsterettsjustitiarius Toril Marie Øie til at det har vore «stor offentlegheit og bekymring knytt til dommar Skoghøy» den siste tida.

Utvalet fekk brevet vesle julaftan, ifølge utvalsleiar Thorstein Funderud Skogvang.

– Saka vil bli behandla på vanleg vis hos oss. Tilsynsutvalet vil på eit tidspunkt vurdera om det er nokon dommaretiske problem knytt til saka, seier Skogvang til NRK.

Utvalet har sitt neste møte i starten av februar.

– Kor lang tid ei sak tar avheng av omfanget, seier Skogvang.

Leiar for Tilsynsutvalet for dommarar, Thorstein Funderud Skogvang. Han har erklært seg inhabil i denne saka, og skal derfor ikkje vera med å vurdera tilsynet mot Skoghøy. Foto: Pål Hansen / NRK

Frå før er det kjent at høgsterettsdommaren skuldar den tidlegare kona si for å ha forgifta han. Påstanden har kona sjølv avvist.

VG omtala saka først.

Åtvaring

Skoghøy blei utnemnt som høgsterettsdommar i april 2020, og starta i jobben oktober same år. Før dette hadde han vore professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT).

I oktober 2020 fekk Skoghøy ei skriftleg åtvaring frå UiT, står det i brevet til tilsynsutvalet.

Åtvaringa kom etter universitetet hadde behandla ei varslingssak frå februar 2020. Skogøy blei informert om varselet i mars same år.

I varselet heiter det at han møtte ein ung jusstudent i ein taxikø, der ho blei med han heim, fekk servert alkohol og overnatta. Dette skal ha skjedd i januar 2020.

Kvinna hevdar det skjedde ei seksuell handling, men Skoghøy avviser dette. Ho melde seinare saka til politiet, men saka blei lagd bort.

I åtvaringa blir framferda skildra som «et grovt brudd på den tilliten som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT».

Viser til klagefrist

– Eg stussar litt over det, seier Skoghøy til NTB når han blir bedt om å kommentera at tilsynsutvalet skal behandla saka.

Han viser til at det dreier seg om ei varslingssak som arbeidsgivaren blei orientert om i oktober 2020, og hevdar det er ein frist på tre månader i saker av denne typen.

Viss utvalet tar saka på eige initiativ, er det ein absolutt frist på eitt år, ifølgje Skoghøy.

– Så alle fristar er for lengst ute, hevdar høgsterettsdommaren til NTB.

Dommar Skoghøy under rettsmøtet i 2010 der Høgsterett gav sin dom i krigslovbrotssaka frå det tidlegare Jugoslavia. Foto: Aleksander Andersen / NTB

NRK har vore i kontakt med Skoghøy, men han viser til tilsynsutvalet.

Informerte ikkje

I brevet til tilsynsutvalet skriv Øie at Skoghøy ikkje informerte ho om varslingssaka etter at han blei intervjua til stillinga. Direktøren i Domstoladministrasjonen orienterte Øie om varslingssaka i starten av november 2020. Den 12. november hadde ho eit møte med Skoghøy.

«Jeg formidlet da tydelig at forholdet, med det faktum UiT hadde lagt til grunn, ikke er akseptabel atferd for en som nå var dommer i Høyesterett, og minnet ham om de høye etiske krav som gjelder for høyesterettsdommere,» skriv Øie i brevet.

Ho tok ikkje saka vidare då, mellom anna fordi hendinga fann stad før Skoghøy var dommar.

Til VG fortel Arnfinn Agnalt, leiar for innstillingsrådet for dommarar, at Skoghøy heller ikkje informerte dei om at det var ei pågåande varslingssak ved UiT.

– Då eg søkte, låg det ikkje føre noka varslingssak, seier Skoghøy til NTB.

Ikkje formålstenleg

– På det tidspunktet var det så mange lause trådar at det ikkje var formålstenleg for meg å informere, seier Skoghøy, som ikkje ønskjer å kommentera UiTs handtering av saka.

Som personen med lengst ansiennitet i Høgsterett er Skoghøy avløysande høgsterettsjustitiarius. I denne rolla er han den fjerde høgast rangerte personen i landet, etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren.