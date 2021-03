– Du blir flydd ned på første klasse. Så blir du hentet på flyplassen av en privatsjåfør som kjører deg til en luksusleilighet. Der møtes du av legen som har med covid-vaksinen din.

Slik reklamerer selskapet Knightsbridge Circle, en eksklusive concierge-klubb, vaksine-turer overfor medlemmer som er over 65 år gamle. Etter at sjefen i selskapet, Stuart McNeill uttalte seg om vaksineturene til Dubai tidligere i år, har han blitt nedringt, får NRK opplyst i en e-post.

LUKSUS: Medlemmer i klubben Knightsbridge Circle blir flydd på 1. klasse for å ta koronavaksine i Dubai. Illustrasjonsbilde: Emirates Foto: Kamran Jebreili / Ap

– Stuart er totalt overveldet av antall henvendelser fra mediene og nye kunder. Vi klarer ikke å få unna det store trykket, skriver kommunikasjonsrådgiveren hans.

Pågang fra rikinger

Til New York Times hevder mannen som arrangerer luksus-vaksineturer at han har fått 2000 nye medlemmer. Kanskje ikke så imponerende mange, men når årsavgiften i den eksklusive klubben er mer enn 300.000 kroner, så betyr det en del kroner i kassen.

LUKSUS: Rikinger flyr ned til Dubai for å kjøpe covid-vaksiner. Foto: KARIM SAHIB / AFP

Har du ikke så mye penger liggende, finnes det «billigere» alternativer i Dubai, ifølge selskapet. Du kan få to doser av den kinesiske Sinopharm-vaksinen til den nette sum av 10.000 britiske pund, cirka 119.000 kroner. Men da må du selv dekke flybillett og det tre uker lange oppholdet, som er ventetiden mellom de to dosene.

Verdensmester

Vaksineringen i Dubai går unna. Sammen med Israel leder De forente arabiske emirater, som Dubai er en del av, vaksineringskappløpet. Denne uken begynte bystaten å vaksinere fastboende helt ned i 40-årsalderen.

Så langt er mer enn fire av 9 millioner innbyggere vaksinert. Hver dag får titusenvis av mennesker som er bosatt i bystaten covid-vaksiner. Helt gratis.

MASSEVAKSINERING: Dubai er sammen Israel verdensmester i å sette vaksiner. Foto: KARIM SAHIB / AFP

Nå oppfordres folk til å flytte til Dubai i slike reklamer på sosiale medier. Det skjulte budskapet: Flytter du til Dubai, blir vaksinert i en fei.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Her i Libanon satte en popstjerne sinnene i kok etter at hun la ut dette vaksineringsbildet av seg selv i sosiale medier.

Den libanesiske popstjernen Nelly Makdessy har kjøpt kinesisk koronavaksine i Dubai.

Mange libanesere lurte på hvordan i all verden artisten hadde fått tak i covid-vaksine i et land hvor det er mangelvare. Hun forklarte senere til en lokal TV-kanal at hun hadde kjøpt den kinesiske vaksinen til seg og familien sin i Dubai, og fått den fraktet til Beirut.

Til Florida med privatfly

Vaksineturisme er et voksende marked, skriver finansnettstedet Forbes.

I begynnelsen av året reiste folk fra hele det amerikanske kontinentet til Florida. Delstaten hadde nemlig åpnet opp for at hvem som helst over 65 kunne få vaksine, uavhengig av om man bodde der eller ikke.

Rikinger fra andre delstater, og land som Mexico, Canada, Argentina og Brasil fløy til solstaten for å bli vaksinert, ifølge den amerikanske TV-kanalen NBC.

FLORIDA: Køer utenfor et vaksinesenter i solstaten. Foto: Greg Lovett / AP

– Vi har blitt kontaktet av kunder som var klare til å fly til Florida, hvis de fikk garantier om vaksine, for så å fly tilbake samme dag, sier toppsjefen i et selskap som leier ut privatfly i Canada.

Det skapte sterke reaksjoner, og i slutten av januar ble det full stopp.

– Vaksineturisme er ikke lov, sa Floridas beredskapssjef Jared Moskowtiz.

Siden er det innført bokrav på minst tre måneder i året for å få vaksine. Men over 40.000 personer rakk å få vaksiner før innstrammingene ble innført.

«Strand, mohito og vaksine»

TOM STRAND: Cuba håper å fylle slike strender med vaksineturister. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters

Selv fattige Cuba frister utenlandske turister med Covid-immunitet. Med bilder av deilige cubanske strender kjøres det nå reklamekampanjer i Sør-Amerika. Budskapet er ikke til å misforstå: «strand, Karibia, mohito og vaksine» står det i denne reklamen som nylig gikk på TV i Venezuela.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Cuba har et av verdens mest effektive helsesystem, ifølge Verdens helseorganisasjon. Nå er de i gang med å produsere 100 millioner doser av sin egen Soberana 2-vaksine.

Dette er en av fire lokalt produserte vaksiner som er i den siste og avgjørende testfasen, ifølge helsemyndighetene i landet. Lykkes cubanske forskere med en effektiv koronavaksine er det en enorm politisk og økonomisk seier for landet, ifølge eksperter.

– Dette er viktig, ikke bare medisinsk og humanitært for Cuba, men det kan også bli økonomisk svært lønnsomt hvis cubanerne får kontroll på viruset, sier Cuba-ekspert Richard Feinberg til New York Times.

Cuba har en svært velutviklet helsesektor. Forskerne deres er internasjonalt anerkjent, og innen medisinsk forskning regnes landet som en stormakt, skriver NY Times. De eksporterer ulike vaksiner til 30 land, og har i flere tiår sendt sine dyktige leger og sykepleiere verden rundt.

EKSPORTVARE: Cubanske leger på vei til Italia for å hjelpe til under pandemien. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters

– Folk tror at Cuba produserer medisiner i en garasje og gir det til folk. Det er ikke sant, sier Candace Johnson, direktøren ved kreftsykehuset Roswell park i USA.

– De følger de samme høye standardene for produksjon av medisinsk utstyr som de fleste andre land, forteller den amerikanske sykehusdirektøren til New York Times.

Tilbyr all-inclusive turer

Mens indiske reiseoperatører har tilbudt all inclusive-turer til vestlige land. To vaksineturer til New York koster rett i overkant av 30.000 kroner. Det er sju ganger mer enn en gjennomsnittlig månedslønn i India. India er i full gang med massevaksinering av sin enorme befolkning på over 1,3 milliarder mennesker.

Verdens største vaksineringsprogram

MASSEVAKSINERING: India sier de vil vaksinere 300 millioner innen juli i år. Foto: Rafiq Maqbool / AP

De regner med å ha vaksinert 300 millioner mennesker innen juli i år. Men alle under 50 år må vente til slutten av året, eller kanskje til neste år.

Denne gruppen utgjør 260 millioner mennesker. Det er med andre ord et stort potensielt marked for vaksineturisme i verdens nest mest folkerike land.

India er en kjempe innen medisinsk turisme. Hvert år reiser over 600 000 mennesker fra hele verden til indiske sykehus for å bli behandlet.