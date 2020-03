Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at alle skoler i Norge ble stengt torsdag 12. mars, ble det langt mindre å gjøre på jobb for 26 år gamle Anniken Göthner. Fysioterapeuten jobber med oppfølgning og tilrettelegging for barn og unge i Bærum kommune.



– Etter at skolene ble stengt, var det veldig mye av oppfølgningen vi vanligvis gjør, som ikke lenger var mulig.

Forrige helg fikk hun derfor beskjed om at hun skulle flyttes over til noen helt andre oppgaver: Tirsdag denne uken begynte hun i ny jobb som smittejeger for kommunen.



– Jeg får informasjon om personer som har blitt smittet av korona og hvem de har vært i nærkontakt med. Deretter ringer jeg de smittede og følger opp nærkontaktene deres. Jeg registrerer eventuelle symptomer og setter opp timer for korona-testing.

Jobber tett med leger

I løpet av en vakt tar hun mellom 20 og 45 telefoner, blant annet til folk som har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet.



26-åringen fikk opplæring før hun begynte med smittesporingen. Nå jobber hun på et folkehelsekontor med kommuneoverlege og fastleger, som gjør de medisinske vurderingene.



– Det var veldig rart å bli kasta inn i en helt ny rolle. Men samarbeidet med legene og de andre på kontoret fungerer veldig bra, og det er lav terskel for å spørre om ting hvis man er usikker, sier Göthner.

Foto: Privat

– Føles bra å kunne bidra

26-åringen er klar for å fortsette i sin nye jobb så lenge det er behov.



– Selvfølgelig savner jeg min egen jobb og tenker på noen av pasientene mine, men jeg skjønner at dette er viktigere. Det føles viktigere og mer riktig at jeg gjør dette akkurat nå.



– Slik smittesporing er veldig viktig for å flate ut kurvene med antall smittede, legger hun til.



Hun ringer jevnlig rundt til smittede og andre personer som er pålagt karantene.



– Jeg følger opp om folk overholder karantenen, som er kjempeviktig at de gjør. I tillegg spør jeg hvordan de har det, om de har nye symptomer og om de får hjelp til å handle mat og slike ting.



– I noen tilfeller har folk jeg følger opp akutt behov for legehjelp, og da varsler jeg videre om det, sier Göthner.

Over 3000 har meldt seg i Oslo

Mange kommuneansatte har den siste tiden blitt satt over til å gjøre andre oppgaver. I tillegg har mange av landets kommuner bedt folk med helseutdanning om å melde seg til tjeneste for å avlaste et presset helsevesen.

Både eventyrer Cecilie Skog og tidligere Ullensaker-ordfører Tom Staahle, er blant de mange tusen som har meldt seg til helsetjeneste.

– Vi har annonsert at vi er ute etter mer helsepersonell. Vi henter inn studenter fra Oslo Met og ser også internt i kommunen hvem vi kan låne, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i Oslo kommune.



Tidligere denne uka gikk kommunen ut med melding om at de trengte helsepersonell.



– Nå har 3752 personer meldt seg bare på få dager. Det er kjempebra, sier Dahl.

Kommunen forbereder nå å gi disse tilbakemelding på prosessen videre, som blant annet innebærer sjekk av politiattest, vaksiner og autorisasjon.



Det jobbes også med å etablere opplærings- og mottaksrutiner for virksomhetene som har behov for hjelp. I tillegg må alle gjennom smitteopplæringsprogram før de eventuelt kan begynne å jobbe.

Iren Luther i Fagforbundet. Foto: Fagforbundet

– Viktig med god nok opplæring

– Det er mange oppgaver som skal løses, så vi synes det er fint å se at befolkningen vil hjelpe til, sier Iren Luther. Hun leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.



Luther er positiv til at mange i forskjellige yrker i helse- og omsorgstjenesten nå settes på nye oppgaver og at andre med helseutdanning melder seg til tjeneste. Samtidig påpeker hun at kvaliteten på tjenestene må opprettholdes.



– Det må gis tilstrekkelig opplæring, det er ingenting som tilsier at faglig forsvarlighet ikke skal være på plass selv om vi nå er i en krise.



Hun ber arbeidsgivere om å gi god opplæring, sjekke forkunnskaper og autorisasjon.

– Vi kan ikke risikere at eksempelvis sjuke folk utsettes for helsearbeidere med manglende kunnskaper, det kan bli farlig, sier Luther.