Til utlandet i sommer? UD vil at du skal si fra til dem

Når katastrofen inntreffer er det Utenriksdepartementet som har ansvaret for å komme i kontakt med og hjelpe nordmenn i utlandet.

For å gjøre oppgaven lettere ble nettstedet reiseregistrering.no opprettet i 2011.

Her kan reisende nordmenn på et par minutter registrere sine kontaktopplysninger for at UD lettere skal kunne nå dem i utlandet.

Til tross for kort registreringstid kan det se ut som om nordmenn ikke ønsker å registrere seg.

– Av drøye åtte millioner utenlandsreiser i året er det kanskje én prosent som registrerer seg hos oss. Det er for lite, sier Thomas Stangeby til NRK.

Han er leder for operativt senter i UD som har ansvaret for kriserammede nordmenn i utlandet.

Reiser du for å se favorittlaget spille? Da bør du huske å registrere deg på www.reiseregistrering.no Dersom det skjer... Publisert av Utenriksdepartementet (Norge) Fredag 1. februar 2019

Uavhengig av reisested

Stangeby har forståelse for at registrering av korte reiser kan føles overflødig.

– Burde man også registrere korte helgeturer til København og London?

– Ja, det mener vi.

– Alvorlige hendelser kan skje overalt og vi ønsker ikke å utelukke noen land fra registrering, sier Stangeby.

I 2015 ble Paris et eksempel på at også nærliggende feriesteder kan være utsatte. Den 13. november slo terrorister til flere steder i byen. Angrepene resulterte i 130 dødsfall.

– I slike situasjoner prøver vi å finne ut hvor mange nordmenn som er berørt. Da ser vi på hvor mange som er registrerte i området, slik at vi kan få en pekepinn om hvor store ressurser vi skal sette inn.

Ingen sensitiv informasjon

Leder for operativt senter i Utenriksdepartementet, Thomas Stangeby, håper flere vil reiseregistrere seg. Foto: Thomas Stangeby

Stangeby kan ikke si sikkert hvorfor nordmenn velger å ikke registrere sine utenlandsreiser.

– Det kan være at ordningen er for lite kjent, og så kan det være at nordmenn ikke ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos myndighetene.

Han slår imidlertid fast at det ikke er sensitiv informasjon som lagres, men enkel kontaktinformasjon som navn og telefonnummer, reisested og reiselengde.

– Vi forholder oss også til personvernlovgivning, og informasjonen slettes av seg selv etter 30 dager. Man kan også selv gå inn og slette registrert informasjon om seg selv.

Uproblematisk

– Dette er en frivillig ordning som ikke er problematisk ut fra personvernlovgivningen, sier Signhild Blekastad, seniorrådgiver i Datatilsynet.

Hun maner imidlertid til at personer som tar i bruk tjenesten burde tenke seg om når det gjelder hva de skriver inn i fritekstfeltet hvor man kan komme med kommentarer til reisen.

– Man burde nok ikke skrive inn helseopplysninger og annen sensitiv informasjon.

Anbefaler ikke kunder å registrere

– Per i dag er det ikke noe vi aktivt oppfordrer gjestene våre å gjøre, skriver Siri Røhr-Staff om reiseregistrering i en e-post til NRK.

Hun er informasjonssjef i reisebyrået Ving, og informerer om at Ving selv har kontroll på hvem som befinner seg hvor.

– Samtidig er dette noe vi tenker er bra om alle gjør. Derfor skal vi også vurdere å informere våre gjester om dette framover.

