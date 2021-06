TikTok vil lagre ansikter

Onsdag oppdaterte TikTok personvernerklæringen sin i USA. Nå kan de samle inn biometriske data fra amerikanske brukere. Der det er lovpålagt, vil de først be om samtykke.

Ifølge Datatilsynets nettsider kan biometriske kjennetegn være:

Fingeravtrykk

Ansiktsavtrykk

Netthinne (øye)

Stemmegjenkjenning

En personvernerklæring er en oversikt over hvordan for eksempel en bedrift skal behandle personopplysningene dine.

Ifølge Datatilsynet er personopplysninger alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan for eksempel være navn og e-post. Men nå er altså biometriske data blitt inkludert hos TikTok.

Ukjent hva som skjer i Europa

Det er foreløpig ukjent om TikTok vil samle inn denne informasjonen om brukere i Europa.

Martin Gundersen i NRKbeta forteller at innsamling av biometriske data er strengt regulert. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

NRKbeta-journalist Martin Gundersen forteller at europeiske brukere beskyttes av strengere personvernlover enn i USA, og at innsamling av biometriske data er svært strengt regulert.

Anbefaler å lese gjennom

Trine Smedbold i Datatilsynet forteller at flere apper samler inn slike data.

– I sosiale medier går det som regel på ansiktsgjenkjenning, forteller hun.

– Er det noe å bekymre seg for?

– Det kommer an på hva de skal bruke det til, og om man kan velge å samtykke til det eller ikke.

Trine Smedbold i Datatilsynet sier at man bør lese personvernerklæringen dersom man bli bedt om biometrisk data. Foto: Ilja C. Hendel/Datatilsynet / © Ilja C. Hendel

Smedbold forklarer også at biometriske opplysninger er spesielle kategorier av personopplysninger, som har et særlig vern under europeiske lover.

Hun anbefaler å lese personvernerklæringen dersom man får opp en forespørsel om lagring av biometrisk data.

– Der skal du kunne lese hvorfor de samler det inn og hva de kan bruke det til i etterkant.

Vil gi klarhet

Teknologinettstedet Techcrunch.com har vært i kontakt med TikTok om den nye erklæringen.

De skriver at TikToks talsperson ikke hadde noen flere detaljer om hva de planlegger å gjøre med de biometriske dataene.

Talspersonen sier at de har oppdatert erklæringen for å sørge for mer klarhet i hvilken informasjon de samler inn.

Techcrunch påpeker også at TikTok nylig inngikk forlik i en sak som omhandlet biometrisk informasjon. Selskapet måtte ut med 92 millioner dollar.

NRK har også sendt forespørsel til TikTok med spørsmål om den oppdaterte personvernerklæringen.

TikTok har ikke svart på forespørselen.