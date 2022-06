TikTok-stjerne (77) kan bli president

Det går mot et politisk jordskjelv i Colombia.

På søndag vil det søramerikanske landet bryte med en lang tradisjon om å velge en president fra de etablerte politiske partiene.

Stjeler overskriftene

Tidligere ordfører i Bogotá og eks-geriljamedlem Petro vant som forventet første valgrunde med 40 prosent av stemmene.

Gustavo Petro vant første runde med 40 prosent av stemmene. Siden har han blitt tatt igjen av utfordrer Rodolfo Hernández Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

Likevel er det en 77 år gammel høyrepopulist som stjeler overskriftene i Colombia.

Eiendomsmagnaten Rodolfo Hernández (77) har ingen politisk erfaring fra rikspolitikken. Han har heller ikke noe omfattende politisk program.

Men på kort tid har «Ingeniøren Rodolfo» blitt et nasjonalt fenomen i sosiale medier.

Særlig på TikTok.

«Ingeniøren Rodolfo» bruker aktiv TikTok for å fronte sin politiske agenda. Foto: TikTok / @ingrodolfohernandez

Videoene av Hernández er sett av flerfoldige millioner. De spiller ofte på lettbeint humor og enkle, spissede politiske budskap.

– Hernández har bygget kampanjen sin rundt seg selv som enkeltperson. Han har et «mann mot systemet»-image ikke ulikt det Trump hadde i sin valgkamp, sier professor i statsvitenskap ved UiO Benedicte Bull til NRK.

Professor i statsvitenskap Benedicte Bull ved Senter for miljø og utvikling, UiO. Foto: Anja Bergersen / UIO

Hyllet Hitler

Det har blåst friskt rundt Hernández gjennom valgkampen. Han har nektet å stille i presidentdebatter, og han har måttet beklage flere uttalelser.

Blant annet den om at han beundret Adolf Hitler.

Video: TikTok / @ingrodolfohernandez

Mens motstander Petro er en klassisk sosialist, er Hernández ikke alltid like enkel å plassere politisk.

Tvert imot er han full av motsetninger.

Det er vanskelig å peke på en tydelig og helhetlig politisk plattform hos populisten Rodolfo Hernández. Foto: Fernando Vergara / AP

77-åringen har bygget sin politiske plattform rundt antikorrupsjon – men er selv under etterforskning for korrupsjon. Som president vil han bli avhengig av den politiske eliten han sier han går i kamp mot.

– Han selger seg som en praktiker som «får ting gjort», men vil nok bli svært avhengig av mange kompromiss når han møter den politiske realiteten i Colombia, tror Bull.

Frykter venstresiden

Etter lengre tid med sosial uro og voldelige opptøyer ønsker colombianerne endring. Bildet er fra protestene i 2020.

Hernández har vært ordfører i den mellomstore byen Bucaramanga, men var et uskrevet blad i nasjonal politikk inntil nylig.

I første valgrunde 29. mai fikk han en overraskende andreplass. Etter det har populariteten til «ingeniøren Rodolfo» steget i takt med at de andre kandidatene har gitt ham sin støtte.

– Det handler nok like mye om at de frykter Petro og venstresiden, som at de støtter Hernández og hans noe uoversiktlige politiske linje, sier Bull.

Selv om PR-folkene rundt TikTok-stjerna har levert en solid valgkamp, er Bull likevel bekymret for om det politiske apparatet vil være like solid.

– Vi så vel både hos Trump og Bolsonaro at «outsidere» uten store politisk nettverk og erfaring i koalisjonsbygging tidvis kan få det vanskelig i regjering.

Umulig å spå en vinner

Velgerne følger spent med etter første avstemning i slutten av mai. Foto: STRINGER / Reuters

På de siste meningsmålingene ligger de to kandidatene så tett at det er umulig å spå en vinner. Likevel er faren stor for at formtoppen allerede er nådd for Petro, ifølge Bull.

– Petro vant klart med rundt 40 prosent i første runde, men han har slitt med å finne nye velgergrupper å fri til, forklarer Bull.

Det var lang kø for å stemme ved første valgomgang. Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

Mens Hernández har gjort et kjempebyks på nesten 20 prosent, har Petro økt med beskjedne sju. Nå kan valget bli avgjort på tilfeldigheter.

– Det er ikke første gang i Colombias historie hvor tilfeldigheter som dårlig vær kan avgjøre en avstemning. Dette blir nok utrolig jevnt, spår Bull.