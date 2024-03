TikTok inspirerte Siri (21) til å begynne å løpe

Du har kanskje sett slike løpevideoer på sosiale medier? Emneknaggene #running, #runtok og #løping florerer på TikTok og Instagram.

Trenger man tips for å løpe sitt første halvmaraton er det bare noen tastetrykk unna.

Siri Massey Sommerstad (21) er ikke i tvil. Hun mener løping er blitt trendy.

Siri Massey Sommerstad (21) mener løping har blitt trendy. Hun skal selv delta i et løp i år. Foto: Privat

– Jeg er på TikTok, og får opp mange som skal delta i løp. Det er nok der jeg har blitt inspirert, forteller hun til NRK.

Hun skal nemlig gjennomføre sitt første halvmaraton i år.

Flere unge melder seg på løp

To av Norges største maratonløp, Oslo Maraton og Bergen City Marathon, opplever begge en økning for de under 25 år som melder seg på hel- og halvmaraton de siste årene.

Deltagerantallet økte fram til 2019, men da koronapandemien kom ble det nedgang.

Men så begynte tallene å stige igjen.

Fra 2022 til 2023 var det 85 prosent økning for hel- og halvmaraton sammenlagt for Oslo Maraton, og en 27 prosent økning for Bergen City Marathon.

– Det kommer flere unge til, forteller Edwin Ingebrigtsen ved Oslo Maraton. Foto: Oslo Maraton

– Det er vanskelig å peke ut om dette er en trend. Men generelt kan vi se at det er en begynnende løpebølge på gang, og at det kommer flere unge til, sier Edwin Ingebrigtsen, løpsleder for Oslo Maraton.

Ingebrigtsen tror strammere økonomi og dyre tider kan være en grunn til at flere løper.

– Løping er jo en veldig enkel og billig sport å drive med.

Ingebrigtsen opplyser om at det er en økning i aldersgruppene generelt for å melde seg på løp.

Antall påmeldte fra 18 til 25 år i Oslo Maraton og Bergen City Maraton: Ekspander/minimer faktaboks Samlede tall for hel- og halvmaraton. 2018: 1450 (Oslo) / 957 (Bergen) 2019: 1856 (Oslo) / 1113 (Bergen) 2020: Avlyst 2021: 262 (Oslo) / 769 (Bergen) 2022: 1028 (Oslo) / 853 (Bergen) 2023: 1901 (Oslo) / 1087 (Bergen) 2024: 566 (Oslo, tall hentet 15.02.24) / 1180 (Bergen, tall hentet 25.01.24) Tall hentet fra Oslo Maraton og Bergen City Marathon

Måtte tenke annerledes

Sommerstad får opp mye løpe-innlegg på sosiale medier.

– Det kommer bare mer og mer. Jeg opplever at det er flere som aldri har løpt før, som nå inspirerer andre til å løpe gjennom å legge ut videoer, sier hun.

Emneknaggen #running har nesten 3 millioner innlegg på TikTok. På Instagram er over 92 millioner innlegg med samme emneknagg.

Selv om Sommerstad har vært glad i å trene hele livet, kom løpegleden nylig.

– For to år siden begynte jeg å like løping. For meg handlet det om at jeg måtte tenke annerledes, sier hun og fortsetter:

– Før var det en mental kamp mot å klare å løpe uten å ta pauser. Nå er det viktigere for meg å nyte omgivelsene når jeg er ute og løper, og ikke være så streng mot meg selv.

Men det er utfordringer og mål som virkelig tenner løpegnisten hos Sommerstad.

– Målet mitt er å gjennomføre et løp. Jeg har mye konkurranseinstinkt, og jeg vil se resultater. Da føler jeg det er mening med det jeg driver med, forteller hun ivrig.

Vinneren får påspandert middag

For student Tobias Audun Berteig (22) er det et veddemål som gjør at treningen er preget av løping fremover.

– Jeg skal løpe Birken halvmaraton med to kompiser. Den som vinner får påspandert en middag til 1500 kroner, forteller han.

Tobias Audun Berteig (22) trener mot å løpe Birken halvmaraton for å vinne veddemålet han har med kompisene sine. Foto: / Privat

Berteig opplever ikke påvirkning gjennom sosiale medier.

– Jeg føler ikke at løping er en trend. Det er kanskje de som har en bakgrunn innenfor idrett som nå har begynt å løpe. Det er vel heller at helse har blitt trendy. Jeg føler mange er opptatt av å holde seg i god form.

Veddemålet holder motivasjonen oppe for studenten.

– Det er mest bare en gøy greie. Det blir jo supermotiverende å ikke tape. Vi har alle veldig sterkt konkurranseinstinkt, sier han og legger til:

– Det er litt kult å si at man har løpt Birken også. Vinneren får skryterettigheter.

Kan alle klare å løpe et maraton?

Faktisk har dette med å skryte og løpe en lang tradisjon.

Ifølge Store Norske Leksikon er maratonløp basert på legenden om budbringeren Feidippides.

Legenden forteller at Feidippides løp fra byen Marathon til Athen i Hellas i år 490 fvt. for å komme med gladnyheten om at grekerne hadde seiret over perserne.

Seiersfølelsen varte ikke lenge for budbringeren. Han døde nemlig så snart han kom frem.

Distansen Feidippides løp var omtrent 40 km. Derfor ble dette utgangspunktet for maratonløpet.

Magne Lund-Hansen er universitetslektor ved Norges idrettshøgskole. Han mener løping er en treningsform som appellerer til mange, og at flere har ambisjoner og mål knyttet til løpingen.

– Jeg tror løping er veldig populært fordi det krever ingen utstyr, og det kan gjøres hvor som helst. I tillegg er det utrolig sammenlignbart, fordi 42 km eller 42 km over alt.

– Kan alle klare å løpe et maraton?

– Det vil jeg absolutt påstå. Med litt trening vil alle kunne gjennomføre.

Magne Lund-Hansen mener alle kan klare å løpe et maraton. Med litt trening vel å merke. Foto: Norges Idrettshøgskole

Lund-Hansen sine tre tips er:

1. Løpe lengre økter

2. Trene på å løpe i den hastigheten man vil løpe på under konkurransen

3. Trene på få i seg mat og drikke under løping