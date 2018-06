Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder krever over 400 millioner av Økokrim

Dette kommer frem i en pressemelding fra Lunders advokatfirma, Schjødt AS.

To erstatningskrav

Lunder har sendt to erstatningskrav. Det ene er på rundt 89 millioner kroner for lidte tap. Det andre er på 440 millioner for Lunders fremtidige tap.

Jo Lunder krever dermed mye mer enn man noen gang tidligere har utbetalt i erstatning for uberettiget straffeforfølgelse.

Beløpet er sammensatt av Lunders økonomiske tap mens han var siktet og under etterforskning for grov korrupsjon i 2016 og 2017, samt en sakkyndig beregning av framtidige tap som følge av den skade etterforskningen har påført ham, opplyser advokat Cato Schiøtz.

Det beløpet som nå holder rekorden for å være det største erstatningsbeløpet er 29 millioner kroner.

– Økokrim kan bekrefte at vi har mottatt erstatningskrav i denne saken. Når straffeforfølgningen ender med henleggelse, kan den tiligere siktede søke om erstaning, sier Seniorrådgiver i Økokrim, Mads Kvernen Kleppe.

Statens sivilrettsforvaltning behandler kravet etter at Økokrim har gitt sine synspunkter.

Ble varetektsfengslet

Lunder ble pågrepet og siktet av Økokrim i november 2015. Bakgrunnen var en betaling på 30 millioner dollar fra mobilselskapet Vimpelcom til Takilant i Usbekistan høsten 2011, like etter at Lunder hadde tiltrådt som konsernsjef.

Økokrim har etterforsket hvilken kunnskap den tidligere Vimpelcom-sjefen hadde da han godkjente en transaksjonen hvor 30 millioner dollar ble overført til et selskap kontrollert av datteren til den tidligere presidenten i Usbekistan.

Jo Lunder var konsernsjef i Fredriksen-gruppen da han ble pågrepet og siktet av Økokrim. Han ble kort tid etter siktelsen permittert fra jobben.

– Vi er i samråd med Jo Lunder blitt enige om at han permitteres fra alle sine roller i Fredriksen-gruppen inntil videre, sa Harald Thorstein i Fredriksen-gruppen til NTB 6. november 2015.

Halvannen måned senere ble det klart at han sluttet for godt.