Tidligere Taliban-minister vil ha asyl i Norge: – Hvis de finner meg, så dreper de meg

Norske myndigheter jobbet i flere år for å utvise den kontroversielle islamisten Abdul Rauf Mohammad. Justisdepartementet mener den tidligere Taliban-ministeren var en mentor for ekstreme islamister og en trussel mot Norge. Rauf ble i 2009 dømt til fem måneders fengsel for vold og trusler mot et familiemedlem.

Sommeren 2014 ble han satt på et fly med retning Kabul.

I dag sier Abdul Rauf Mohammad at han lever på flukt. Siden han ble utvist har han fryktet for sitt eget liv, forteller imamen i et intervju med NRK.

BREV: Ifølge Mohammad skriver IS i dette brevet at Mohammad er sendt til Afghanistan og Pakistan for å samle informasjon til USA og NATO. Foto: Privat / NRK

Mohammed hevder at IS har distribuert et brev om ham som er å regne som en dødsdom. I brevet blir det hevdet at Mohammad er sendt til Afghanistan og Pakistan for å samle informasjon for Vesten, ifølge ham selv.

IS har vært til stede i Afghanistan og Pakistan siden 2015.

Brevet skal ha blitt levert til Mohammads mor. I brevet skal IS be om informasjon om hvor Mohammad er.

– Det er en alvorlig trussel. Hvis de finner meg, så dreper de meg, sier Mohammad.

Har samarbeidet med vestlig etterretning

Som NRK har fortalt tidligere, har Mohammad delt informasjon om Taliban med norsk etterretning.

Mohammed fikk asyl i Norge i desember 2000, etter å ha kommet på kant med regimet i Afghanistan. Som tidligere helseminister hadde han informasjon om de indre sirklene i Taliban. Snart satt han i fortrolige samtaler med PST.

Etter terrorangrepet i USA 11. september 2001, steg Mohammads verdi til nye høyder. Norge satt på en av ytterst få kilder med førstehåndserfaring fra Talibans kjerne.

Informasjonen brukte Norge som hard valuta på den internasjonale etterretningsbørsen.

Nederst i saken kan du se en tidslinje som viser hvordan PSTs ønsker skapte høye bølger i UDI.

Nå mener Mohammad at denne informasjonen har nådd Afghanistan.

– Han har åpenbart et nytt asylgrunnlag

– Jeg er i en dårlig situasjon. Hver dag flytter jeg fra et sted til et annet, forteller Mohammad.

Advokat Brynjar Meling i advokatsamarbeidet Sjødin, Meling og co, har representert Mohammad i en årrekke. Han mener brevet gir klienten ny grunn til å søke asyl i Norge.

ASYLGRUNNLAG: Advokat Brynjar Meling mener Mohammad bør søke asyl snarest. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Han har åpenbart et nytt asylgrunnlag sett ut fra brevet. Han bør komme seg et sted og søke asyl. Det er naturlig at han søker i Norge hvor kona og barna hans er.

Hva vil du gjøre nå?

– På bakgrunn av de nye opplysningene vil jeg fremme en bekymringsmelding til myndigheter som er ansvarlig for utvisning av ham. Vi får se hvordan vi håndterer selve søknadsprosessen, siden den i prinsippet skal skje ved personlig oppmøte, sier Meling.

Mohammed har tidligere hevdet at han er i fare i Afghanistan. Det er han ikke trodd på i hverken tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett.

«Det er ikke opplysninger i saken som på en troverdig måte gir grunnlag for å anta at han spesielt skulle stå i en reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling ved retur til Kabul», het det i lagmannsrettens dom.

Meling mener retten driver et sjansespill ved å ikke tro på Mohammad.

– Det er klart at det er en stor risiko å ta når man velger å ikke tro på en person som mener seg utsatt for forfølgelse for et regime som er kjent for å bruke ganske tøffe metoder.

– Dokumenter fra Afghanistan har lite verdi

Brevet Mohammad hevder er skrevet av IS er fra 2016. På dette tidspunktet hadde terrorgruppen kontroll i enkelte områder øst i Afghanistan.

– Vår generelle oppfatning er at afghanske dokumenter i liten grad er til å stole på, sier seniorrådgiver i Landinfo, Barbo Helling. Hun understreker uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi er kjent med at IS har sendt trusselbrev til lokalsamfunn, der de blir advart om å samarbeide med myndighetene eller Taliban.

Er dere kjent med at IS har produsert brev om enkeltpersoner?

– Nei, det er ukjent for oss. Våre kilder i Afghanistan er bare kjent med generelle trusselbrev. Samtidig er dette et uoversiktlig område. Hva lokale maktpersoner kan finne på, har vi liten oversikt over.

Fra skjulestedet sitt bedyrer den tidligere Taliban-ministeren at han ikke har forfalsket brevet.

– Det er ekte.

Hvorfor vil du til Norge?

– Barna mine. Familien min. Alt er i Norge, sier Mohammad.