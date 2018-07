– Det er trist at Arbeiderpartiet ikke klarer å finne sin plass i samfunnet i dag. De klarer ikke å samle seg sammen om et politisk prosjekt, sier Berit Reiss-Andersen, leder for Den norske Nobelkomite og tidligere statssekretær for Ap.

De siste månedene har vært tunge for det røde partiet. På NRKs junimåling fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 23,4 prosent, noe som er langt unna tidligere målinger for partiet. Under Arbeiderpartiets pressekonferanse forrige måned begrunnet Ap-leder Jonas Gahr Støre det med at det siste halvåret har vært krevende. Trond Giske-skandalen og interne stridigheter har preget partiet sterkt.

– Ikke på folkets side

Reiss-Andersen er utdannet advokat med møterett for Høyesterett. Hun var statssekretær for Arbeiderpartiet i Justisdepartementet i 1996 til 1997. Det har kommet frem i etterkant at Reiss-Andersen sluttet i stillingen på grunn av samarbeidsproblemer med justisminister Gerd-Liv Valla. Selv forlot hun politikken for flere år siden, men er fortsatt medlem i Arbeiderpartiet.

Hun mener det politiske miljøet i Ap har endret seg fra den tid. Hun utdyper det med at målgruppen for Arbeiderpartiet ikke er like tydelig i dag som den var tidligere. Men er tydelig på at kritikken ikke er bare rettet mot dem som styrer partiet.

– Arbeiderpartiet sliter med å vise folk flest at de på deres side. Arbeiderklassen har forsvunnet inn i en middelklasse og tjenesteytende gruppering, forklarer den tidligere statssekretæren.

Reiss-Andersen skal tilbringe sin sommerferie i Larvik, og beskriver det som sitt lille paradis. Her sammen med NRK-journalist Bjørn Myklebust. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Hun innrømmer likevel at hun ikke har noen forslag til løsninger på dette.

– Jeg har ikke svaret på hvordan man skal løse det problemet, men jeg har registrert at heller ikke mitt parti vet det.

Liker advokat-rollen bedre

Til tross for dette, forteller hun at rollen som statssekretær i Jaglands-regjeringen var noe av det morsomste hun har vært med på. Hovedgrunnen til det er at det var noe nytt.

– Det å være i en posisjon hvor man kan være med å bestemme hva vi skal gjøre i dette fagfeltet, er annerledes enn å være advokat og ha rettsregler du må forholde deg til, sier hun.

Enig med Reiss-Anderssen

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, sier seg enig i at Aps største utfordring er å reise seg opp og skape tillit til partiets politikk igjen - etter et dårlig valg i fjor høst og dårlig oppslutning i vinter. Likevel er hun tydelig på at partiet vil ivareta interessen til flertallet av befolkningen.

Kjersti Stenseng (Ap) mener Aps utfordring å reise seg fra et nivå som er altfor dårlig. Foto: Arbeiderpartiet

– Vi har vist gjennom arbeidet på Stortinget i vinter og at vi har over 200 ordførere i hele landet som hver eneste dag vedtar og gjennomfører politikk, at vi har en sosialdemokratisk politikk basert på venstresiden i norsk politikk. Det er et tydelig alternativ til dagens regjering, sier hun.