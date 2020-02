Tidligere statsråd meldte fra at han var frimurer – hevder det aldri var et tema å melde seg ut

– Jeg har hatt mitt medlemskap fra jeg kom inn i losjen, og det har aldri vært aktuelt for meg å melde meg ut!, skriver Freiberg til NRK.

Første gang han orienterte om at han var medlem, var da han tiltrådte som statssekretær i 2015, opplyser Freiberg.

– Jeg kan bekrefte at jeg orienterte om mitt medlemskap i den Norske Frimurerlosje da jeg ble statssekretær i Olje- og Energidepartementet i 2015 og bekreftet de samme opplysninger da jeg ble statsråd i 2018. De samtaler som fant sted ved utnevnelsen som statssekretær og statsråd med mine overordnede har jeg ingen kommentarer til, skriver Freiberg.

Han opplyser til NRK at begge samtalene han hadde, både da han ble statssekretær og statsråd, var med Statsministerens kontor.

Om dette ble et tema mellom Erna Solberg og ham mens han var statsråd, vil han ikke si noe om.

I dag meldte Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen seg ut av Frimurerlosjen etter at statsminister Erna Solberg ba ham om det i går.

Solberg mente han burde ha orientert henne om medlemskapet da han ble utpekt til statsråd:

– Ut fra loven er det sånn at han uansett alltid må passe på at de han eventuelt behandler saker fra ikke har et bindingsforhold til ham. Det er enklest og ryddigst å gå ut av Frimurerlosjen, sa Solberg.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har blitt oppfordret til å trekke seg ut av Frimurerlosjen av statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Var på ett møte

Freiberg er rangert som sjette grad i losjen. Han sier at selv om han beholdt medlemskapet de fire årene han var med i den politiske ledelsen i regjeringen, hadde han ikke mye tid til brorskapet. Men han bekrefter at han deltok på ett møte i frimurerlosjen for Vesterålen:

– Dette skjedde like før jeg gikk av som statsråd, skriver han.

Statsminister Erna Solberg mente det ville være ryddig av Sivertsen å trekke seg, og i dag gjorde han det. Freiberg var derimot med i regjeringsapparatet i fire år samtidig med at han beholdt frimurer-medlemskapet. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Freiberg gikk av som statsråd da Sylvi Listhaug kom inn i regjeringen som Olje- og energiminister.

Frimurerorden Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix Ekspandér faktaboks Den norske Frimurerorden er sammenslutningen av alle frimurerlosjer i Norge, stiftet 1891.

Ordenen ledes av en Stormester med hans råd.

Den har ca. 19 000 medlemmer fordelt på ca. 80 losjer og broderforeninger (2009).

Den norske Frimurerorden befatter seg ikke med politikk.

Foredrag om, propaganda for eller diskusjon om politiske saker eller religiøse og sosiale stridsspørsmål er forbudt under losjesammenkomster.

Den som ønsker opptagelse i ordenen må selv ta initiativet og henvende seg til en frimurer. Ordenen opptar bare menn som medlemmer.

Det er ikke noe spørsmål om politisk standpunkt eller stilling i samfunnet, men det kreves tilslutning til den kristne tro og et alminnelig godt medborgerlig omdømme.

St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Søiler er en frimurerloge i Den Norske Frimurerorden St. Johannesloge nr. 8 som ble opprettet i Oslo i 1903.

Logen er underlagt Den Norske Store Landsloge.

Logen har nærmere tusen medlemmer.

NRK har spurt Erna Solberg om hva hun visste om Freibergs medlemsskap i Frimurerlosjen, og hvorfor hun ikke har vært tydeligere hvis hun mener at statsråder bør melde seg ut mens de sitter i regjeringen.

Statssekretær Rune Alstadsæter svarer i en epost til NRK:

– Alle som tiltrer må gjennom en bakgrunnssamtale med politisk ledelse, uavhengig av posisjon. Formålet er å avdekke og håndtere alle relevante forhold som kan virke inn på jobben man skal gjøre. Innholdet i disse samtalene er fortrolige, skriver Alstadsæter.

– Når det gjelder medlemsskap i frimurerlosjen, er det i utgangspunktet ikke uforenelig med å være statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver. Men den enkelte må løpende vurdere om medlemsskapet kan gjøre ham inhabil i forhold til andre medlemmer, eller på annen måte vanskeliggjøre arbeidet vedkommende skal gjøre i departementet, legger Alstadsæter til.