Tidligere Sp-leder Johan J. Jakobsen (81) er død

– Det er et veldig sørgelig budskap, selv om vi har visst at han vært syk i noe tid. Johan har vært en lun og varm samfunnsbygger, så selv om jeg visste at det gikk mot slutten, så var det veldig trist å få det budskapet i går, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Jakobsen sovnet stille inn lørdag kveld etter en lengre tids sykeleie.

– Han var en lagbygger som gjorde andre gode. Ta EU-kampen og hvordan han løftet fram Anne Enger Lahnstein som ble den som sto i første linje mens Johan gjorde jobben bak. Johan var en som fikk til løsninger og var godt likt i mange partier. Så hadde han et velsignet lunt, godt humør, sier Vedum.

EU-motstander

FIKK RÅD: Trygve Slagsvold Vedum sier han fikk råd fra Johan J. Jacobsen da han ble partileder. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Jacobsen var sentral da Norge sa nei i EU-avstemningen i 1994.

Ved stortingsvalget 1993 ble Senterpartiet nest største parti på Stortinget etter å ha markert seg som en garantist mot norsk EU-medlemskap i forkant av avstemningen.

Sammen med Anne Enger Lahnstein ledet Jakobsen an i fjernsynsdebattene mot Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland.

– Anne Enger var den som var i flest EU-debatter, men det var Johan som skapte arbeidsro og trygghet. Så det at Norge ikke ble EU-medlem i 1994, er nok noe av det viktigste Johan har bidratt til, sier Vedum.

NEST STØRSTE PARTI: En glad Anne Enger Lahnstein og Johan J. Jakobsen på valgnatten etter Senterpartiets gode stortingsvalg i 1993. Foto: Rune Petter Næss / Scanpix

28 år på Stortinget

Politikeren fra Spillum i Trøndelag utdannet seg til sivilagronom, før han tjente som Senterpartiets leder mellom 1979 og 1991. Jakobsen var innvalgt på Stortinget i 28 år, og i årene fra 1983 til 1986 var han samferdselsminister.

Han fungerte som Norges kommunalminister fra 1989 til 1990.

– Ikke bare virket han samlende innad i partiet. Han hadde også en egen evne til å bygge broer til andre partier. Både i regjering og i opposisjon var han en mester i å forhandle og å finne løsninger. Løsninger som ga ham og Senterpartiet stor innflytelse i norsk politikk, sier Vedum.

De seneste årene har Jacobsen bodd i Bærum.

Mottok Sp-pris i fjor

Johan J. Jakobsen, Anne Enger og Johan Buttedahl ble på Sps landsmøtet i fjor tildelt partiets høyeste utmerkelse, Såmannen.

«Johan J. Jakobsens politiske arbeid var preget av et bredt samfunnssyn med forankring i ideen om likeverdighet mellom by og bygd og folk i ulike samfunnsgrupper. Jakobsen var en brobygger som virket samlende internt i Senterpartiet samtidig som han bygde relasjoner til andre partier på en måte som økte Senterpartiet innflytelse på samfunnsutviklingen,» skrev partiet ved tildelingen.

Vedum sier han fikk viktige råd fra partiveteranen.

– Jeg har hatt en jevn kontakt med Johan Jakobsen, for han var en person som møtte opp og ga gode råd, men ikke belærende råd. Det var det som var hans styrke: Å løfte andre. Han bidro også til å gi meg gode råd da jeg ble partileder, og jeg hadde gleden av å gi ham Såmannen i fjor da han dessverre begynte å bli litt dårligere. Men fortsatt var det gode, lune humøret til stede, sier Vedum.

Willoch: Strøm av gode minner

Kåre Willoch (H) var statsminister med Jakobsen som samferdselsminister.

Willoch sier til NTB at han hadde stor glede av samarbeidet.

– Jeg må si at jeg har en strøm av gode minner fra samarbeidet vårt. Han var både en dyktig politiker, og en fremragende og samarbeidsorientert person som alltid viste respekt og forståelse for andres meninger. Derfor var han også dyktig til å bidra til felles løsninger, sier Willoch.

– Jeg har ofte tenkt på ham, og alltid med takknemlighet for at han var så konstruktiv, sier han.